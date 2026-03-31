Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουν προηγούμενο οι ωμές παρεμβάσεις Σεβαστίδη σε ανοιχτές υποθέσεις

Απάντηση στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την παρέμβασή του για τη δίκη των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάνει λόγο για «συκοφαντική» και «υπονομευτική τοποθέτηση για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης αισθάνεται προφανώς πολύ εκτεθειμένος, και είναι. Όσο κι αν προσπαθεί, δεν κρύβεται. Δεν έχουν προηγούμενο οι ωμές παρεμβάσεις του σε ανοιχτές υποθέσεις, υπέρ της Κυβέρνησης και σε βάρος της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, της Δικαστικής Συνείδησης και του Κράτους Δικαίου».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει: «Θέλετε να μετατρέψετε τη δίκη των Τεμπών σε ντεκόρ για την προεκλογική σας εκστρατεία. Και αυτό σας καθιστά ακατάλληλο για δικαστή. Είστε ψευδολόγος, υβριστής, συκοφάντης, και δεν διστάζετε να τείνετε χείρα βοηθείας στον Φλωρίδη, αντιδικώντας με τους συνηγόρους και τους συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ