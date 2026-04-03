Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Κωνσταντοπούλου: Πρωτόγνωρη στα δικαστικά χρονικά συμπεριφορά μιας δικηγόρου – πολιτικού

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε σήμερα νέα ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την «πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά συμπεριφορά της» μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Παράλληλα, η ΕνΔΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕνΔΕ έχει ως εξής:

«Τι άλλο άραγε πρέπει να γίνει πια για να αφυπνισθούν οι αρμόδιοι; Πόσα ακόμα θα πρέπει να υποστεί ολόκληρη η δικαιοδοτική λειτουργία από την πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά συμπεριφορά μιας δικηγόρου - πολιτικού;

Η χθεσινή επίθεση της κ. Κωσταντοπούλου σε βάρος της προεδρεύουσας στη δίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, ήταν άλλη μια σταγόνα σε ένα ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι. Ακόμα και οι άνθρωποι εκτός της Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνονται πια ξεκάθαρα ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό. Και ότι η καθημερινή αρένα που στήνεται από τα θηρία της ματαιοδοξίας, εμποδίζει πλέον απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας.

Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων ήταν μια δυσάρεστη δικαίωση για εμάς, που εδώ και ένα χρόνο ζητάμε επίμονα από το υπουργείο να λάβει έγκαιρα μέτρα. Γιατί κάθε μέρα που περνάει τα θύματα θα πολλαπλασιάζονται και το σημαντικότερο από αυτά θα είναι η ίδια η έννοια της Δικαιοσύνης. Διαδικασίες που εξαρτώνται από το θράσος ανθρώπων χωρίς αίσθηση του μέτρου ή του ορίου, είναι καταδικασμένες σε υπονόμευση.

Και ήδη, βλέπουμε ότι στο κάδρο της στοχοποίησης μπήκαν πλην των δικαστών και εκείνοι οι δικηγόροι που από τη δεύτερη συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών, έδειξαν απρόθυμοι να ακολουθήσουν το μονοπάτι της απρέπειας και της ασυναρτησίας.

Η καταδίκη ολόκληρου του νομικού κόσμου σε αυτές τις πρακτικές πρέπει να είναι ομόθυμη και έμπρακτη. Και η δράση της Πολιτείας επιτέλους άμεση. Ας αναλάβει ο καθένας επιτέλους την ευθύνη που του αναλογεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ