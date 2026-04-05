Αραμπατζή: Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» σημειώνει η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή, με δήλωση που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

ΌΠως προσθέτει: «Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι' αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας. Η αλήθεια θα λάμψει!», καταλήγει η δήλωση της κας. Αραμπατζή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ