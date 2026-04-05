Μητσοτάκης: Το Μεσολόγγι μάς υπενθυμίζει ότι Ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες (βίντεο)

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για την εντυπωσιακή πομπή με 12.000 συμμετέχοντες και 30 φιλαρμονικές ορχήστρες προς τον Κήπο των Ηρώων στην κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Δυο αιώνες μετά η Έξοδος παραμένει ζωντανή στη μνήμη και τη συνείδηση όλου του κόσμου ως μια διαχρονική μαρτυρία του αγώνα για την ελευθερία.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10:00, ενώ τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης, Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

«Το Μεσολόγγι μας υπενθυμίζει ότι Ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες. Παρά τις δυσκολίες πραγματοποιούμε και εμείς με τη σειρά μας τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών σε εκείνη των μεγάλων διεκδικήσεων και των υψηλών απαιτήσεων, μακριά από το σκοτάδι της τοξικότητας και την καθήλωση της εσωστρέφειας σε μία προσπάθεια ωστόσο που προϋποθέτει και σήμερα ενότητα, σιγουριά και πολιτική ωριμότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός εκφωνώντας τον πανηγυρικό της ημέρας στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, με αφορμή τους εορτασμούς για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

«Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία. Η πράξη, την οποία σφράγισε η ηρωική κραυγή ενός λαού που επέλεξε την υπέρτατη θυσία από τις αλυσίδες της σκλαβιάς, έγινε το ηθικό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος, αλλά και ένα από τα ιστορικά εκείνα γεγονότα που επαναπροσδιορίζουν μέχρι σήμερα την ουσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η ενότητα του λαού μας παραμένει πρώτο ζητούμενο. Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος με κεντρικό ευρωπαϊκό ρόλο, με ενωμένους πολίτες, με δυνατή οικονομία και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες, όπου μας χρειάζεται ο ελληνισμός», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Έξοδο του Μεσολογγίου.

«Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι», έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός, περιγράφοντας τη λαβωμένη ιερή Πόλη όπου ο ηρωισμός και η τραγωδία έγραψαν ιστορία», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας:

«Αυτό ακριβώς το σημείο του χάρτη, το Μεσολόγγι, εδώ όπου ηρωισμός και τραγωδία διασταυρώθηκαν, με αποτέλεσμα να γραφτεί με αίμα μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της εθνικής μας διαδρομής.

Όσο μάλιστα οδεύουμε πιο βαθιά σε έναν αβέβαιο 21ο αιώνα, τόσο περισσότερο η Εξοδος χρησιμεύει ως οδηγός προς το μέλλον.

Σήμερα συνεπώς, δεν βρισκόμαστε εδώ συμμετέχοντας απλά σε μια εθιμοτυπική τελετουργία, αλλά για να αντλήσουμε διδάγματα από τη φωτιά που έκαιγε στις καρδιές των Ελεύθερων Πολιορκημένων και να αναμετρηθούμε έτσι με την κομβική σημασία που αποκτά για το παρόν», συμπλήρωσε.

«Γιατί είναι πράγματι πολλά τα μηνύματα που εκπέμπονται επί 200 χρόνια από τούτο εδώ τον τόπο, με πρώτο και σημαντικότερο, ανάμεσά τους την αγάπη για την Ελευθερία, που ταυτίζεται και ενίοτε ξεπερνά ακόμα και τον πόθο για την ίδια τη ζωή. Ένα άλμα στο αβέβαιο ώστε να αποκαλυφθεί με αυτόν τον δραματικό τρόπο το σημείο εκείνο που μετατρέπει τον καθημερινό άνθρωπο σε πραγματικό ήρωα» συνέχισε ο πρωθυπουργός, για να υπογραμμίσει:

«Η θύμηση των Πολιορκημένων άχρονη μπροστά σου θα γονατίζει, όπως έγραψε ο Παλαμάς. Από μόνη της ωστόσο, η μνήμη δεν αρκεί. Η κατανόηση αποτελεί χρέος μας, καθώς η ιστορία δεν είναι μουσείο, είναι καθρέφτης.

Με το Μεσολόγγι να αποτυπώνει σε αυτόν τον καθρέφτη την υπερβατική, αλλά και την κτηνώδη όψη της ανθρωπότητας, είναι μία δίδυμη αναμέτρηση που συνοδεύει δυστυχώς την εξέλιξη όλων των κοινωνιών.

Τότε, επί μήνες ολόκληρους, η τεράστια δύναμη της Οθωμανικής και Αιγυπτιακής αυτοκρατορίας σφυροκοπούσε με σφοδρότητα τα τείχη της πόλης.

Δεν ήταν όμως μόνο οι οβίδες. Ήταν κι ο αδίστακτος εχθρός της πείνας που σταδιακά εξόντωνε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Μια οδυνηρή στέρηση που με τη σειρά της στερούσε από τους αγωνιστές ακόμα και το δικαίωμα σε ένα ένδοξο αλλά γρήγορο τέλος.

Κι όμως, καθώς τα σώματα εξαπλώνονταν, το πνεύμα των πολιορκημένων γινόταν ολοένα και πιο ισχυρό.

Και αυτό το ξεχωριστό ανάστημα που με τον καιρό υψώνονταν, ήταν αυτό που φόβισε τελικά περισσότερο τους πολιορκητές, ώστε όταν πρότειναν ανακωχή και παράδοση να πάρουν μια απάντηση που τα έλεγε όλα: Τα κλειδιά του Μεσολογγίου είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας.

Αυτός ο τόπος λοιπόν δεν υπήρξε απλά ένα στρατηγικό οχυρό από πέτρα και χώμα, με κινητήρια δύναμη το θάρρος των ανθρώπων του.

Αναδείχθηκε σε ένα φρούριο της ανθρώπινης αντοχής. Το τελευταίο οδόφραγμα της ψυχής και του πνεύματος έναντι στο κύμα της υποδούλωσης. Γι΄ αυτό άλλωστε και η τραγική έκβαση των γεγονότων δεν καταγράφηκε ποτέ στη συλλογική συνείδηση ως ήττα. Διότι μπορεί οι πύλες τελικά να άνοιξαν, τα τείχη να έπεσαν και η πόλη να ισοπεδώθηκε από την οργή του εχθρού».

Όπως πρόσθεσε, ο πρωθυπουργός, «εντός των τειχών του Μεσολογγίου είχαμε ένα μοναδικό παράδειγμα ενότητας και αλληλεγγύης που τα κράτησε για καιρό όρθια. ‘Ανθρωποι με διαφορετική καταγωγή, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και σκέψη ορκίστηκαν να καταστείλουν τις όποιες προσωπικές τους φιλοδοξίες και να εξορίσουν κάθε διαμάχη», συνεχίζοντας:

«Διαμόρφωσαν έτσι ένα ξεχωριστό ορόσημο ομόνοιας, για αυτό ακριβώς μίλησα για τα πολλά και παράλληλα μηνύματα που εκπέμπει τούτος ο τόπος. Μηνύματα μαζικής δράσης, προσωπικής υπέρβασης και συνειδητής ενότητας. Μηνύματα δηλαδή που απέκτησαν εμβέλεια πέρα από τον χώρο από όπου πήγαζαν σμιλεύοντας την ιστορία, ώστε οι πράξεις της συγκεκριμένης περιόδου να γίνουν τελικά σύμβολα διαχρονικά. Έτσι 200 χρόνια μετά η Έξοδος εξακολουθεί να μας καλεί σε μία είσοδο στην εθνική αυτογνωσία, πολύ περισσότερο όταν στις μέρες μας οι απειλές είναι πολλές και η ειρήνη στη γειτονιά μας δεν είναι καθόλου δεδομένη». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «ενώ οι προκλήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές, πολλά όμως από τα ζητούμενα παραμένουν τα ίδια, με πρώτο την ενότητα του λαού μας και τη θωράκιση της εθνικής αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης».

