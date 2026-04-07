ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η νέα δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Στη Βουλή διαβιβάστηκε νέα δικογραφία που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία σχετίζεται με τον βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου, καθώς και με τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου.

Όπως αναφέρεται, το υλικό της δικογραφίας είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, χωρίς να περιλαμβάνει ψηφιακά αρχεία.

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα 20 Απριλίου θα συνεδριάσει εκ νέου, σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των δυο βουλευτών.

Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των «δύο» θα λάβει η ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα γίνει προσπάθεια, προκειμένου η σχετική συνεδρίαση της ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνώμη της επιτροπής Δεοντολογίας για τους «2» όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους «11».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν μετείχε στη σημερινή συνεδρίασή της και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Ιωάννα Λυτρίβη.

