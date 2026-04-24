Οικόπεδα προς πώληση σε τιμή ευκαιρίας 

Σε σχέση με την καλλιέργεια ανοιξιάτικης πατάτας στα παράλια της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τα ίδια. Διαπιστώσεις απογοήτευσης, που συνοδεύονται από τη μείωση κάθε χρόνο της παραγωγής. Το κόστος της καλλιέργειας είναι μεγάλο, ενώ πολλά χωράφια χρειάζονται εδαφολογική βελτίωση, που εκτινάσσει το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη, καθιστώντας την ασύμφορη. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες που έχουν απομείνει και καλλιεργούν στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ελάχιστοι. Τα κτήματα στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, τη Μπούκα και μέχρι την Ανάληψη, στο μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν εγκαταλειφθεί από τις δυναμικές καλλιέργειες.

Η κατάσταση αυτή, για να μεταβληθεί, απαιτεί πράγματα τα οποία δεν μπορούν εύκολα να στηριχθούν. Οι αγρότες που έχουν απομείνει είναι μεγάλης ηλικίας, τα παιδιά τους έχουν κάνει άλλες επιλογές και οι εκτάσεις περιμένουν ουσιαστικά την τουριστική αξιοποίηση. Το κράτος δεν πρόκειται να ενισχύσει καλλιέργειες που δεν μπορούν να σταθούν, ενώ ακόμη και αν ο ΕΛΓΑ αναδιαρθρωθεί, τα ασφάλιστρα που θα επιβληθούν θα καταστήσουν ασύμφορη την ασφαλισμένη καλλιέργεια. Στην πραγματικότητα, όλοι περιμένουν επενδυτές για να πουλήσουν ή να επενδύσουν στον τουρισμό.

Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και καλό είναι να μην παραβλέπεται σε όσα συζητούνται για το παρόν και το μέλλον της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και της Μεσσηνίας γενικότερα. Ο αγροτικός τομέας μπορεί πλέον να συμβάλει συμπληρωματικά στο εισόδημα της περιοχής, υπό νέους όμως όρους και προϋποθέσεις. Το παλιό μοντέλο, με τον καθένα στο τρακτέρ του και καλλιέργεια λίγων στρεμμάτων χωρίς υποστήριξη και κεφάλαια, έχει χρεοκοπήσει μαζί με τους παραγωγούς.

Οι συνεργασίες με κοινά εταιρικά σχήματα και κοινοπραξίες, η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης και η μείωση του κόστους μέσα από οικονομίες κλίμακας αποτελούν το διαβατήριο για τη συνέχιση της καλλιέργειας και τη διατήρηση του εισοδήματος στην περιοχή. Αυτά δεν πρόκειται να γίνουν από το κράτος, αλλά μόνο μέσα από την κοινή δράση των παραγωγών και της αγοράς. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να σκεφτούν και να δράσουν διαφορετικά. Όσο κυριαρχεί η ατομική αντίληψη και η καχυποψία, κάθε χρόνο τα στρέμματα που καλλιεργούνται θα μειώνονται και τα χωράφια θα μετατρέπονται σε οικόπεδα προς πώληση σε τιμή ευκαιρίας και σε πολλές περιπτώσεις από τραπεζικούς πλειστηριασμούς!

