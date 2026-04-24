Έκθεση υφαντικής τέχνης Γερακίου στο Μουσείο Μπενάκη

Στην έκθεση υφαντικής τέχνης του Γερακίου που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Λακωνίας Αθανάσιος Δαβάκης και η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου. Παρόντες ήταν ακόμη οι αντιπεριφερειάρχες Θεόδωρος Βερούτης, Σπύρος Τζινιέρης και Θάνος Μεχελόγγονας.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε: «Η υφαντική τέχνη του Γερακίου αποτελεί ένα ζωντανό αποτύπωμα της ταυτότητας της Πελοποννήσου και της δημιουργικής δύναμης των ανθρώπων της. Η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη αναδεικνύει με εξαιρετικό τρόπο μια παράδοση που, εκτός από καλλιτεχνική, είναι βαθιά κοινωνική και ιστορική.

Μέσα από τα υφαντά αποτυπώνεται η καθημερινότητα, η πίστη, η αισθητική και η σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ανάδειξη και η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί προτεραιότητα. Η αναγνώριση της υφαντικής τέχνης του Γερακίου στο Εθνικό Ευρετήριο αποτελεί επιβεβαίωση και ταυτόχρονα ευθύνη για το μέλλον.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει τη λειτουργία της Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ευρώτα και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ Πάρνωνας ΑΕ. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ενισχύεται η μετάδοση της γνώσης στις νεότερες γενιές και η διατήρηση της παράδοσης.

Στηρίζουμε δράσεις που φέρνουν την παράδοση στο προσκήνιο, τη συνδέουν με τη σύγχρονη δημιουργία και την καθιστούν μέρος της ταυτότητας του τόπου».

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την έκθεση, την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της υφαντικής παράδοσης του Γερακίου και στις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και την ανάδειξή της.