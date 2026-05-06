Παπαστεργίου για νέο πλαίσιο στα social media των νέων: Οι πλατφόρμες πρέπει να ζητήσουν από 1/1/27 επανεπιβεβαίωση ηλικίας (Βίντεο)

Η ψηφιακή μετάβαση της χώρας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Πολιτική Προστασία και οι νέες προκλήσεις που δημιουργεί η χρήση του διαδικτύου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στην εκπομπή « Κοινωνία Ώρα MEGA ».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στους θερμικούς και οπτικούς δορυφόρους που μπορούν να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών και ακαθάριστων οικοπέδων, αλλά και στο νέο πλαίσιο για τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι στην ανωνυμία στο διαδίκτυο, την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε νέους, καθώς και για τις παρεμβάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Ο κ. Παπαστεργίου μίλησε αρχικά για τους δορυφόρους που δύνανται να εντοπίζουν θερμικές εστίες.

«Είχαμε δύο μέρες στην Ελλάδα τον Επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα. Συζητήσαμε αρκετά θέματα. Συζητήσαμε για την εκτόξευση άλλων τεσσάρων θερμικών δορυφόρων. Στην ουσία, επειδή ακριβώς μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορές θερμοκρασίας, είναι πάρα πολύ καλοί και γι’ αυτό κυρίως χρησιμοποιούνται προκειμένου να υποστηρίξουμε το έργο της πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, να ανιχνεύσουν έγκαιρα δυσπρόσιτες περιοχές. Στην ουσία μπορούν να ανιχνεύσουν εστίες, πυρκαγιές. Οι θερμικές κάμερες μπορούν να κάνουν αυτό και το κάνουν μέρα νύχτα. Και εμείς διαθέτουμε τέσσερις πλέον δικούς μας, αλλά είμαστε μέλος μιας μεγάλης ομάδας τέτοιων δορυφόρων. Είναι διεθνές πρόγραμμα, είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και ευρωπαϊκή υλοποίηση».

Στην συνέχεια ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο για την χρήση των social media απο ανηλίκους.

«Το νομοσχέδιο ήδη έχει πάει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τέτοιου είδους νομοσχέδια, προκειμένου να δούμε τη συμβατότητα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι θα έχει γυρίσει πίσω προκειμένου να το περάσουμε από την Ελληνική Βουλή. Η υλοποίηση προφανώς άλλη κουβέντα. Πριν το καλοκαίρι περνάει το νομοσχέδιο. Ξεκινάμε πρώτη 1/1/27. Γιατί πρέπει από τον Σεπτέμβριο και μετά να ενημερώσουμε και τους γονείς. Αν η πλατφόρμα ζητήσει επιβεβαίωση ηλικίας και το παιδί πάρει το κινητό του ο μπαμπάς και της μαμάς για να κάνει επιβεβαίωση, δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν άλλα ειδικά προγράμματα και ειδικές συσκευές, οι οποίες πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σόσιαλ. Ναι, στο ίντερνετ. Το ίντερνετ πλέον είναι εργαλείο. Δεν θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο, αλλά όχι στα social. Τουλάχιστον μέχρι τα 15. Η υλοποίηση θέλει δουλειά. Οι πλατφόρμες είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και αν δεν συνεργαστούν οι πλατφόρμες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο εξής κομμάτι. Ότι οι πλατφόρμες πρέπει να ζητήσουν από 1/1/27 επανεπιβεβαίωση ηλικίας τουλάχιστον για τους λογαριασμούς που δεν είναι σίγουροι ότι ανήκουν. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και σε πιο ήπια μέτρα αν υπήρχε και καλύτερη συνεργασία, δηλαδή απαγορεύσεις. Ακούω και εγώ διάφορους ψυχολόγους, ειδικούς γύρω από την ανατροφή των παιδιών, ότι οι απαγορεύσεις δεν δουλεύουν, δεν είναι ωραίες, δεν αρέσουν, προφανώς δεν αρέσουν. Αν οι πλατφόρμες από μόνες τους είχαν βγει και είχαν πει ότι ναι, πλέον επιβεβαιωμένα λογαριασμούς ανηλίκων φροντίζουμε να έχουν χρονικά περιθώρια ή δεν επιτρέπουμε την αέναη συνεχή κύλιση ή επιβεβαιώνουμε ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο, δεν θα είχαμε φτάσει στην απαγόρευση», τόνισε.

Για τους ανώνυμους λογαριασμούς στα social media: Είναι άλλο πράγμα να βγείτε και να πείτε την άποψή σας, μας αρέσει, δε μας αρέσει και είναι άλλο πράγμα κάποιος κρυπτόμενος πίσω από έναν ανώνυμο λογαριασμό. Πολλά σόσιαλ ζουν από τους ανώνυμους λογαριασμούς, οπότε δύσκολα θα το καταργήσουν εκτός και αν βγούμε μπροστά. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε και ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε γι’ αυτό, αλλά και εμείς στο τεχνικό κομμάτι κινούμε διαδικασία, προκειμένου και εδώ να διαμορφώσουμε μια ευρωπαϊκή κουλτούρα και πρωτοβουλία. Γιατί και πάλι, μιας και στην Ευρώπη έχουμε μια κοινή νομοθεσία για την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, αυτό θα πρέπει να κινηθεί κοινά και ευρωπαϊκά. Αλλά βλέπω ότι ωριμάζουν οι συνθήκες. Οι δημοκρατίες θεωρώ ότι από την τοξικότητα της ανωνυμίας του διαδικτύου έχουν σοβαρά ζητήματα. Και αν αυτό το θεωρούμε πρόβλημα που εμείς το θεωρούμε, πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης».

Για την απαγόρευση καπνικών στους νέους:

«Έχει δουλέψει στο Μητρώο, όπου έχουν δηλωθεί τα σημεία πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων, έχουν δηλωθεί πάνω από ογδόντα πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις. Η ελληνική αστυνομία κάνει ελέγχους και κάνει πολλούς πλέον ελέγχους. Αυτό το οποίο στην ουσία κάναμε είναι ότι πλέον δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε ανήλικα παιδιά που στο παρελθόν είχαν παραχαράξει ψηφιακές ταυτότητες, να το κάνουν πλέον με το kids mode. Αν κάποιος δεν έχει δηλωθεί, είναι ούτως ή άλλως παράνομος».

Και συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου αναφορικά με τις πλατφόρμες: «Να ξεκινήσω με το fuel pass, που είναι και μια πλατφόρμα που έτρεξε από το υπουργείο μας. Όντως τις πρώτες μέρες είχαμε προβλήματα και προκύψαν προβλήματα κυρίως γιατί τις πρώτες ώρες μάλλον είχαμε πάνω από 2.000 αιτήσεις-κλήσεις το δευτερόλεπτο. Στις κλήσεις εννοούμε το αίτημα κάποιου πολίτη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία. Όντως, τα συστήματα τόσο μεγάλα φορτία δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Γι’ αυτό και πήγαμε πλέον στην κατανομή ανά τελευταίο αριθμό του αριθμού φορολογικού μητρώου. Πάντως, πλέον πολλές από τις υπηρεσίες μας ανεβαίνουν σε cloud περιβάλλον, δηλαδή σε σύννεφο. Για παράδειγμα, πολύ σύντομα στο Κτηματολόγιο, που ήταν ακόμα μια υπηρεσία που έχει ταλαιπωρήσει πολίτες, γίνεται μετάβαση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε cloud περιβάλλον, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε πιο άμεσα, πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα τις υπηρεσίες που θέλει ο πολίτης»

Για το σήμα και το internet: «Υπάρχουν περιοχές πάντως που δεν έχει σήμα καθόλου. Σήμα δεν έχει γιατί δεν θέλουμε κεραίες εντός Αττικής. Δηλαδή, την ίδια ώρα που κάποιος θα πει δεν έχω σήμα στο κινητό μου, θα βγει κάποιος άλλος και θα πει δε θέλω την κεραία εδώ πέρα. Το σήμα στο κινητό είναι καθαρά θέμα κεραίας. Στις κινητές επικοινωνίες είμαστε 33οι στον κόσμο και μπροστά από εμάς είναι και πολύ μικρά κράτη. Στις σταθερές επικοινωνίες είμαστε 72οι. Εκεί θέλουμε και άλλη δουλειά. Έχουμε φτάσει πλέον μεσοσταθμικά τα 100 Mbps».