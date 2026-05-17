Μ. Χαρακόπουλος: Το Συνέδριο της ΝΔ εφαλτήριο για διεκδίκηση τρίτης αυτοδυναμίας

«Το Συνέδριό μας θα αποτελέσει εφαλτήριο συσπείρωσης και προετοιμασίας για τη διεκδίκηση της τρίτης αυτοδύναμης νίκης στις επερχόμενες εκλογές» τονίζει ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του στη "Βραδυνή της Κυριακής".

Ολόκληρη η δήλωση του Μάξιμου Χαρακόπουλου έχει ως εξής:

«Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνιστά ένα ορόσημο για την παράταξη και για τη χώρα. Αφενός, σηματοδοτεί την αναμφίβολη επιτυχία της επταετούς διακυβέρνησης από την ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το διάστημα η Ελλάδα άφησε πίσω της την μακρά κρίση που την ταλάνισε για μια δεκαετία, και πραγματοποίησε ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Αφετέρου, με την αυτοπεποίθηση των έως τούδε επιτευγμάτων, σχεδιάζεται η περαιτέρω ισχυροποίηση της πατρίδας μας σε έναν κλονιζόμενο και ανασφαλή κόσμο. Σε κλίμα ενότητας και ομοψυχίας η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, με τις ιστορικές και βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, συζητά ανοιχτά και γόνιμα για το κοινό μας αύριο.

Είμαι βέβαιος ότι το Συνέδριό μας θα αποτελέσει εφαλτήριο συσπείρωσης και προετοιμασίας για τη διεκδίκηση της τρίτης αυτοδύναμης νίκης στις επερχόμενες εκλογές, ώστε, χωρίς τον κίνδυνο της αβεβαιότητας και της ακυβερνησίας, να συνεχιστούν οι πολιτικές τομές και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που θα εξασφαλίσουν την ευημερία και την πρόοδο για όλους τους Έλληνες πολίτες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ