Στην Καλαμάτα βρέθηκε 24χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Πύργο

Οι γονείς του νεαρού προσήλθαν ανήσυχοι στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου και δήλωσαν την εξαφάνισή του, καθώς μετά από καβγά που είχαν έφυγε από το σπίτι, χωρίς να ενημερώσει για το που θα πήγαινε.

Ο 24χρονος που ζει μαζί με τους γονείς του στον Πύργο, είχε βρει καταφύγιο το βράδυ της Παρασκευής σε φιλικό του πρόσωπο στην Καλαμάτα.

Ο πατέρας του το πρωινό του Σαββάτου κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, με τον 24χρονο να τον ενημερώνει πως είναι καλά στην υγεία του.

Στη συνέχεια ο πατέρας του ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, με την υπόθεση να έχει αίσιο τέλος.