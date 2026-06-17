Μητσοτάκης: Αδικαιολόγητες τιμές στην Ελλάδα - Πώς λειτουργεί η εφαρμογή PosoKanei (Βίντεο)

Ένα νέο, ισχυρό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «PosoKanei», υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε σύσκεψη στην οποία προήδρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρουσίαση της εφαρμογής τόνισε ότι, η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα βήμα αξιοποίησης της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και προσφέροντας στους πολίτες ένα επιπλέον «όπλο» στη μάχη απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Υπογράμμισε επίσης ότι «προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις». Τόνισε επίσης ότι θεωρεί «πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε πια και μία σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδας και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα, ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια».

Η νέα εφαρμογή PosoKanei, επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ.

«Κατ' αρχάς, θερμά συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια υπουργεία, αλλά και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και στη δυναμική μας startup εταιρεία, οι οποίοι, σε συνεργασία, ανέπτυξαν μία πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα "όπλο" στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής.

Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Θεωρώ ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα αποτελεί ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει -και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται-, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα.

Και ακριβώς αυτή τη διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.

Θέλω να τονίσω ότι είμαστε πια μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτει μία κρατική πλατφόρμα τέτοιας κλίμακας, η οποία να δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή στον Έλληνα καταναλωτή να συγκρίνει πολλά διαφορετικά προϊόντα.

Και είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη, παρεμβαίνοντας στο πιο κρίσιμο, στο πιο ακανθώδες ζήτημα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό σήμερα, που δεν είναι άλλο από το πρόβλημα της ακρίβειας.

Εγώ θα ενθαρρύνω τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή -όπως είπε και ο Υπουργός, είναι μία εφαρμογή που, σε αντίθεση με τον e-katanaloti, του οποίου ουσιαστικά πολύ εξελιγμένη μορφή αποτελεί το PosoKanei, είναι κατεξοχήν σχεδιασμένη για το κινητό τηλέφωνο-, να πειραματιστούν μαζί της, να δουν την πραγματική της δύναμη και να την αξιοποιήσουν όσο πιο ουσιαστικά μπορούν», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο γεγονός ότι «έχουμε πια, κ. υπουργέ, και μία σύγκριση, σε πραγματικό χρόνο, τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες.

Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα, ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.

Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό είναι και ένα "όπλο" στα χέρια της ίδιας της Αρχής. Αλλά πιστεύω ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό, γιατί πια ο πολίτης, ο καταναλωτής τους, θα γνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν κάπου αλλού φθηνότερα.

Να εκφράσω, επίσης, τη χαρά μου γιατί η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε από μία δυναμική ελληνική startup εταιρεία, με έδρα μάλιστα την Πτολεμαΐδα, τη Δυτική Μακεδονία. Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι η ελληνική κυβέρνηση δίνει ευκαιρίες σε νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά δυναμικά και καινοτόμα και -γιατί όχι;- με το καλό αυτά τα προϊόντα να μπορέσετε να τα προωθήσετε και στο εξωτερικό.

Τέλος, να επαναλάβω ότι η μάχη την οποία δίνει το υπουργείο αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι μία μάχη συνεχής. Όπως είπε ο υπουργός, έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε το οξύ πρόβλημα της εισαγόμενης ακρίβειας.

Μου έκανε εντύπωση το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο προκλήθηκε από την ανάρτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια. Τελειώνουμε πια με τα ψιλά γράμματα και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στις σχέσεις του καταναλωτή με τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι μια πολύ σημαντική νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα ψηφιστεί άμεσα και θα τεθεί σε εφαρμογή σε λίγους μήνες από τώρα.

Και, προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Αναμένω και εγώ με χαρά να κατεβάσω την εφαρμογή στο δικό μου κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να μπορέσω και εγώ να εισφέρω το δικό μου feedback σε αυτά τα οποία έχετε αναπτύξει», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως επισημαίνουν πηγές, το PosoKanei αποτελεί το νέο εργαλείο διαφάνειας και τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και είναι ουσιαστική εξέλιξη και βελτίωση του e-katanalotis, φιλοξενώντας σαφώς μεγαλύτερο αριθμό κωδικών. Η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα διαθέτει ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίσουν παραπλανητικές προσφορές ή εκπτώσεις.

Στην πράξη, με το νέο εργαλείο PosoKanei, το οποίο θα βελτιώνεται τακτικά με βάση την εμπειρία των χρηστών, κάθε χρήστης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε ακριβή, συγκρίσιμα και πρακτικά στοιχεία, που του επιτρέπουν να γνωρίζει πριν αγοράσει, επιλέγοντας ο ίδιος τη λύση που τον συμφέρει περισσότερο.

Η νέα εφαρμογή προσφέρει, επίσης, στοιχεία για τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις και με αγορές του εξωτερικού.

Το PosoKanei επιτρέπει, ακόμη, στους πολίτες να δημιουργούν λίστες με αγαθά προτίμησής τους και να αναζητούν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, για παράδειγμα είδη καφέ ή μακαρόνια, με κριτήρια την τιμή και τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι συνεχώς ενήμεροι για το κόστος των αγαθών που αγοράζουν συχνά, να γνωρίζουν ποια καταστήματα προσφέρουν τις καλύτερες τιμές και να βρίσκουν εύκολα εναλλακτικές λύσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε από την πλευρά του: «Σας παρουσιάζουμε ένα πραγματικό "όπλο" που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών και προστατεύει στην πράξη όσο γίνεται το εισόδημα κάθε οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά οικογενειών και ασφαλώς της μεσαίας τάξης, που πιστεύω ότι θα το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Κάθε πολίτης θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζει, πού θα το βρει φθηνότερο, προτού φτάσει, βεβαίως, στο ταμείο».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-katanalotis, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων, κι είναι μία εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στη web έκφρασή της, γιατί η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι πως αυτή η δουλειά θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Σημασία έχει η τεχνολογία να δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα».

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, σημείωσε: «Η εφαρμογή δεν λέει στον καταναλωτή τι να αγοράσει. Δεν είναι e-shop. Δεν λύνει τα προβλήματα της αγοράς. Δεν υποκαθιστά την κρίση του καταναλωτή. Του δίνει, όμως, κάτι άλλο πολύ πιο ουσιαστικό: τη δυνατότητα να αποφασίζει εκείνος με τα στοιχεία που διαβάζει. Δεν έχουμε γενικές διαπιστώσεις, αλλά καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση, χρήσιμη πληροφορία. Αυτό που κάνει είναι να δίνει εμπιστοσύνη, διαφάνεια και να "καθαρίζει" το τοπίο στον Έλληνα καταναλωτή και σιγά-σιγά να του ξαναφέρνει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται».

ΑΠΕ-ΜΠΕ