Χρυσοχοΐδης: Μηδενική ανοχή απέναντι στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα

«Ο στόχος μας δεν είναι ούτε οι διακρίσεις, ούτε ο ρατσισμός, ούτε καμία επιθετικότητα απέναντι σε κανέναν. Αλλά, ταυτόχρονα, ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι η ανοχή απέναντι στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την διάρκεια σύσκεψης στο δημαρχείο Πηνειού στην Ηλεία, με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και στελεχών της αστυνομικής διεύθυνσης Ηλείας.

Όπως πρόσθεσε, «θα εργαστούμε συστηματικά, διαρκώς, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, ‘το ελληνικό FBI' που έρχεται στη Γαστούνη για να διερευνήσει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες, μεγαλύτερου επιπέδου και εμβέλειας, έτσι ώστε στο τέλος να κυριαρχήσει η κοινωνική ειρήνη».

Παράλληλα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «θα είμαστε εδώ διαρκώς» και συνέχισε: «Αυτό δηλώνει η σημερινή μου παρουσία και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε. Δηλώνω τη συμπαράστασή μου σε όλους τους κατοίκους της Γαστούνης και θέλω να ξέρουν όλοι ότι, είμαστε μαζί τους, είμαστε με την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη και στο τέλος αυτό που θα κερδίσει θα είναι η ασφάλεια».

Στην συνέχεια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας, ενώ συναντήθηκε και με τον δήμαρχο Ήλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Η περιοδεία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συνεχίζεται με επισκέψεις και συσκέψεις στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας και στο Επιμελητήριο, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, ενώ θα κλείσει με διευρυμένη σύσκεψη στη Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηλείας, της Ν.Δ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ