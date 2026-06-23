Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ – Όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν τα πενήντα πρόσωπα που θα ενσαρκώσουν στην πολιτική σκηνή την πρόταση διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σύμγβνα με το news247.gr τα πενήντα πρόσωπα που θα ενσαρκώσουν στην πολιτική σκηνή την πρόταση διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοινώθηκαν σήμερα.

Λίγες ημέρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνθεί το Σάββατο στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ να κηρύξει ουσιαστικά τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος με απώτερο στόχο την νίκη στις εκλογές και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.

Στην βάση αυτή τα στελέχη που επελέγησαν για την προβολή των προτάσεων ανά τομέα δίνουν την αίσθηση ενώ δυνητικού κυβερνητικού σχήματος.

Η προέλευση των στελεχών που έχουν επιλεγεί είναι από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Με πρόσωπα που προέρχονται από την Αριστερά, το ευρύτερο κέντρο, το ΠΑΣΟΚ, την προοδευτική διανόηση αλλά και την ριζοσπαστική αριστερά.

Το σχήμα των τομεαρχών όπως εύκολα μπορεί να εντοπίσει κανείς έχει υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης με αρκετούς να προέρχονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα αποτελεί έναν συνδυασμό έμπειρων πολιτικών στελεχών αλλά και νέων προσώπων.

Γενικός συντονιστής του σχήματος αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Επίσης η μέχρι πρότινος υπεύθυνη για το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, Ευγενία Φωτονιάτα αναλαμβάνει υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ενώ το ινστιτούτο αναλαμβάνει ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογήρου.

Αναλυτικά τα ονόματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΛ.Α.Σ

Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Επίσης, ορίζονται πέντε πρόσωπα που θα αποτελούν το επιτελείο του επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα και είναι οι εξής:

Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης