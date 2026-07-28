Παραιτήθηκε από τους “Δημοκράτες” η Μυρτώ Κοροβέση

Την παραίτησή της από το κόμμα “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο” του Στέφανου Κασσελάκη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Μυρτώ Κοροβέση.

Αν και σημείωσε πως επιλέγει να μην αναπτύξει δημόσια όλες τις λεπτομέρειες της απόφασής της από σεβασμό στη συλλογική διαδρομή, παραιτήθηκε αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ηγεσία και τη συνολική πορεία του κόμματος.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, καθοριστικό ρόλο στην αποχώρησή της διαδραμάτισαν “η συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και οι συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του”.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να παραμείνει συνεπής στις αρχές της και στην ανεξαρτησία του πολιτικού της λόγου.

Σημειώνεται ότι μόλις πριν δυο εβδομάδες, η Μυρτώ Κοροβέση ορκίσθηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου. Είχε προηγηθεί η αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ και το εν λόγω διάστημα ήταν αντιπρόεδρος στους “Δημοκράτες” του Κασσελάκη.

Η ανάρτηση αποχώρησης από τους “Δημοκράτες”:

Δήλωση Αποχώρησης

Σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος της πολιτικής μου διαδρομής.

Υπέβαλα την παραίτησή μου από τους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη.

Αντίθετα, ήταν αποτέλεσμα πολλής σκέψης βαθύτατου και χρόνιου προβληματισμού.

Είναι μια απόφαση συνείδησης, που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική.

Επιλέγω να μην αναπτύξω δημόσια και λεπτομερώς τους λόγους που με οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Από σεβασμό στη συλλογική μας διαδρομή, θεωρώ ότι όσα είχα να πω τα κατέθεσα με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα στα αρμόδια όργανα.

Ωστόσο, μεταξύ των παραγόντων που με οδήγησαν στην απόφασή μου, κύριο λόγο διαδραμάτισαν η συγκεχυμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και οι συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσής του.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλο αυτό το διάστημα, καθώς και κάθε άνθρωπο με τον οποίο συμπορευτήκαμε, συνεργαστήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες. Είμαι περήφανη που συμπορεύτηκα με κάθε έναν και κάθε μία από εσάς.

Πιστεύω ότι οι πολιτικές διαφωνίες και οι διαφορετικές διαδρομές μπορούν να υπάρχουν χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις, και χωρίς απαξίωση όσων κοινών αγώνων προηγήθηκαν.

Θα προσπαθώ να υπηρετώ πάντοτε, από την όποια θέση, τις ιδέες με τις οποίες πολιτικά γαλουχήθηκα : μια προοδευτική πολιτική που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και τη νέα γενιά, ελπίζοντας ότι θα έρθει η στιγμή που θα εκφράσει ξανά την κοινωνική πλειοψηφία στον χώρο της κεντροαριστεράς και θα δώσει σοβαρές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και τη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια.

Υ.Γ. Οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν. Οι αξίες, όμως, είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές.

Πηγή: news247.gr