Οι νέοι και οι νέες τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Τομεάρχης Εξωτερικών: Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εθνικής 'Αμυνας: Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εσωτερικών: Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Διαφάνειας: Πολάκης Παύλος
Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης: Παππάς Νίκος
Τομεάρχης Υγείας: Πολάκης Παύλος
Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού: Αμανατίδης Γιάννης
Τομεάρχης Πολιτισμού: Ακριώτου Θεοδώρα
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη: Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών: Γιαννούλης Χρήστος
Τομεάρχης Δικαιοσύνης: Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας: Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής: Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Γιαννούλης Χρήστος
Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Καριπίδης Γιάννης
Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής: Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Τουρισμού: Καριπίδης Γιάννης
Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου: Ακριώτου Θεοδώρα
Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Παππάς Νίκος
Γραμματέας ΚΟ: Αμανατίδης Γιάννης
Διευθύντρια ΚΟ: Γκαρά Νατάσα
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι: Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου) - Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών)