Οι νέοι και οι νέες τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους/στις νέους-ες τομεάρχες: