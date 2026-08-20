Συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μάνο στην Κηφισιά

Το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο είπαν σήμερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες του και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Ο Στέφανος Μάνος πέθανε σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με μακρά παρουσία στην πολιτική ζωή, είχε διατελέσει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είχε ιδρύσει το κόμμα των Φιλελευθέρων και αργότερα υπήρξε συνιδρυτής της Δράσης.

Το όνομά του συνδέθηκε με ορισμένες από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν στην Αθήνα, όπως η ανάπλαση της Πλάκας, οι πρώτες πεζοδρομήσεις και οι λεωφορειολωρίδες. Από κυβερνητικές θέσεις είχε επίσης συμμετοχή στον σχεδιασμό και την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων το Μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο των Σπάτων και η Αττική Οδός.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του στη δημόσια συζήτηση για την οικονομία. Οι θέσεις που υποστήριζε, αρκετές φορές κόντρα στις κυρίαρχες αντιλήψεις της εποχής, αποτέλεσαν επανειλημμένα αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Στέφανος Μάνος ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

Στην εξόδιο ακολουθία στην Κηφισιά παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος.

Παρόντες ήταν επίσης οι Θόδωρος Σκυλακάκης, Παναγιώτης Πικραμμένος και Γιώργος Αλογοσκούφης, καθώς και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του στη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ