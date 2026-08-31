Νέα Δημοκρατία: Πυρ ομαδόν και φαρμακερά σχόλια κατά Σαμαρά

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει επιλέξει μέχρι τώρα να απαντά σε ήπιους τόνους στις επιθέσεις που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά, μέχρι τη στιγμή που θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα όπως προεξοφλείται πως θα πράξει τους επόμενους μήνες.

Όμως η χθεσινή συνέντευξη του διευθυντή του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, στην οποία μίλησε με απαξία για «τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη» που είναι «το σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από ΛΑΟΣ» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα πρόσωπα που «φωτογράφισε» και άνοιξε μία συζήτηση για τις επιλογές του κ. Σαμαρά στο παρελθόν, με πολλούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο να μιλούν για «αυτογκόλ». Κατέστη, επίσης, φανερό ότι οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για σφοδρή σύγκρουση, εφόσον βρεθούν αντιμέτωπες στον δρόμο προς τις κάλπες.

Η απάντηση Μαρινάκη σε Τσιούτσια

«Έχω την εντύπωση ότι αυτά που είπε ο κ. Τσιούτσιας δεν απηχούν τις απόψεις του κ. Σαμαρά», απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για το θέμα και πρόσθεσε δηκτικά πως «είναι πολλά χρόνια στη ΝΔ, με ένα διάλειμμα με την Πολιτική Άνοιξη, για να θυμάται ιστορία», καθώς οι κ.κ. Γεωργιάδης, Βορίδης και Πλεύρης πήγαν στη ΝΔ ύστερα από πρόσκληση του πρώην πρωθυπουργού.

Και αφού ανέφερε τα όσα έχει πράξει η κυβέρνηση σε αμυντικό και διπλωματικό πεδίο, τόνισε πως «αντί να επαναλαμβάνουν κάποιοι παρωχημένες εκφράσεις για «Ποτάμια» και «Σημιτικό ΠΑΣΟΚ» ας κοιτάξουν τις πολιτικές». «Ούτως ή άλλως μιλάμε για νυν και πρώην πρωθυπουργούς και όλοι κρινόμαστε για τις πολιτικές μας», κατέληξε.

Σήκωσε το γάντι ο Γεωργιάδης

Το βάρος της αντιπαράθεσης με το περιβάλλον του κ. Σαμαρά σήκωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που απάντησε με ανάρτησή του στα social media στα όσα είπε ο κ. Τσιούτσιας, προειδοποιώντας πως «προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα». Σήμερα έδωσε συνέχεια με δύο εμφανίσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στην ΕΡΤ. «Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε εμφύλιο που θα λέμε μεταξύ μας ανοησίες», σχολίασε στον ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης. Και επέλεξε, αντί να βάλλει κατά του πρώην πρωθυπουργού, να εστιάσει στο περιβάλλον του. «Μου απάντησε χθες ο Τσελέντης που το 2012 ήταν υποψήφιος με τον Καμμένο. Άρα, ο Σαμαράς φαίνεται λόγω Τσιούτσια και όσων ακολούθησαν να στρέφεται κατά του Σαμαρά του 2012. Ο Σαμαράς να υβρίζει τον Σαμαρά του 2012 και να χρησιμοποιεί τους υβριστές του 2012 για να υβρίσει εμάς δεν γίνεται», πρόσθεσε.

Πιο ήπιος ο Πλεύρης

Σε ήπιους τόνους ήταν η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος στο σενάριο ο κ. Σαμαράς να επιδιώξει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ μετά τις εκλογές θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε: «Η ΝΔ προφανώς θα πάει για αυτοδυναμία, ακόμα και χωρίς αυτοδυναμία είναι προφανές ότι πολιτική παράδοση όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν αμφισβητείται ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός» (ΣΚΑΪ 100,3).

«Εδώ και 1 χρόνο ακούμε για το κόμμα Σαμαρά, κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο», δήλωσε σε εμφανώς διαφορετικό ύφος ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Ένας εκ των οποίων πήγαινε ο χαρακτηρισμός «Σημιτικό ΠΑΣΟΚ». «Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα, κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, έριξε την κυβέρνηση, και δημιουργείται με στόχευση το κόμμα που σε ανέδειξε πρωθυπουργό… Αν η διαφωνία του κ. Σαμαρά ήταν ότι η ΝΔ έχει πάρει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ και τον ΛΑΟΣ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι "στη ΝΔ ο Σαμαράς μάς πήρε και μας έκανε υπουργούς", θα πω ότι ο Σαμαράς δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει και καλά έκανε. Επομένως οι αιτιάσεις ήταν να έχουμε να λέμε», υποστήριξε.

Ενώ, το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στη ΝΔ και την κυβέρνηση περιέγραψε με λιτό τρόπο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, όταν σε ερώτηση για το αν υπάρχει περιθώριο οι δύο πλευρές να γεφυρώσουν το χάσμα και να συναντηθούν ξανά, είπε ότι «οι εξελίξεις και τα λεγόμενα δεν αφήνουν τέτοιο περιθώριο».

Πηγή: www.iefimerida.gr