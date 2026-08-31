«Πυρά» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει και της ΔΕΘ με αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, τις θέσεις των κομμάτων για τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών.

Πυρά εξαπέλυσε στην κυβέρνηση, απαντώντας το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά να καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι τη διακατέχει άγχος να κερδοσκοπούν τα funds γι αυτό ψεύδεται για τις θέσεις που διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τόνισε: «Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ψευδώς και λανθασμένα πως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ παραβιάζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή. Σας ενοχλεί, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος , αλλά εσείς επιλέξατε συνειδητά να κάνετε καθημερινότητα για τους πολίτες τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς».

Στο ΚΚΕ με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί, τονίζουν, ότι ο λαός πρέπει να βγει μπροστά και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι: «καλούν τον λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά ενωμένος να κάνει τις δικές του εξαγγελίες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με κατάργηση πτωχευτικού νόμου, επαναφορά νόμου Κατσέλη και προστασία της πρώτης κατοικίας.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κ.Ο. Ρένα Δούρου: «η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Η Ελληνική Λύση άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, καταλογίζοντας αντιγραφή των θέσεων της, αναφέροντας πως: «Εάν η αντιγραφή πολιτικών προγραμμάτων ήταν ποινικό αδίκημα, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είχε “καταδικαστεί” για λογοκλοπή του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης.»

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός επισκεπτόμενος στη Λάρισα το 303 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης που αποτελεί μονάδα τεχνικής υποστήριξης του Στρατού Ξηράς, καταλόγισε έκανε λόγο για απαξίωση κι εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων με στόχος να κλείσουν αυτά τα εργοστάσια και να πουληθούν»..

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπουλου σε συνέντευξή της μίλησε για το ιδιωτικό χρέος, έκανε λόγο για εξαιρετικά ανήθικη διαδικασία αρπαγής περιουσιών και εξαπέλυσε πυρά τόσο στο κυβερνών κόμμα της ΝΔ όσο και στο ΠΑΣΟΚ: «πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες πώς από τον κοσμάκη τα funds αξιώνουν να τους πάρουν το σπίτι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι αραχτοί και λένε δεν πληρώνουμε. Να εξηγήσουν τι είδους ρυθμίσεις έχουν κάνει, να κάνουν και δανειολήπτες τέτοια ρύθμιση.

Πηγή: www.ertnews.gr