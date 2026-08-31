Πυρετώδεις προετοιμασίες πέντε ημέρες πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ (βίντεο)

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση, με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο εκθεσιακό πρόγραμμα, όσο και στις πολιτικές παρουσίες.

Εργάτες, τεχνίτες και εκθέτες βρίσκονται επί ποδός, ενώ φορτηγά και άλλα οχήματα μπαινοβγαίνουν συνεχώς στις εγκαταστάσεις από την Πύλη Εμπορίου, προκειμένου να μπουν και οι τελευταίες πινελιές για τα εγκαίνια του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Η 90η ΔΕΘ έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια διοργανώσεων, από το 1926.

Μια έκθεση, η οποία συμβαδίζει παράλληλα αλλά και απόλυτα με την εξέλιξη της ιστορίας της πόλης, της Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας.

Τιμώμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενείται στο περίπτερο 13 και συμμετοχή από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς αλλά και κορυφαίες εταιρείες της χώρας.

Οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων της διοίκησης κάνουν λόγο για πάνω από χίλιους εκθέτες, αλλά και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σάββατο 5 – Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σάββατο 5/9 & 12/9: 10:00 – 22:00

Κυριακή 6/9 & 13/9: 10:00 – 22:00

Καθημερινές: 16:00 – 22:00

Πηγή: ertnews.gr