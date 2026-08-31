eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 17:44

Πυρετώδεις προετοιμασίες πέντε ημέρες πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Πυρετώδεις προετοιμασίες πέντε ημέρες πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ (βίντεο)

Navarino Agora

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση, με τα συνεργεία να εργάζονται εντατικά. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο εκθεσιακό πρόγραμμα, όσο και στις πολιτικές παρουσίες.

Εργάτες, τεχνίτες και εκθέτες βρίσκονται επί ποδός, ενώ φορτηγά και άλλα οχήματα μπαινοβγαίνουν συνεχώς στις εγκαταστάσεις από την Πύλη Εμπορίου, προκειμένου να μπουν και οι τελευταίες πινελιές για τα εγκαίνια του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. 

Η 90η ΔΕΘ έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια διοργανώσεων, από το 1926.

Μια έκθεση, η οποία συμβαδίζει παράλληλα αλλά και απόλυτα με την εξέλιξη της ιστορίας της πόλης, της Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας.

Τιμώμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενείται στο περίπτερο 13 και συμμετοχή από μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς αλλά και κορυφαίες εταιρείες της χώρας.

Οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων της διοίκησης κάνουν λόγο για πάνω από χίλιους εκθέτες, αλλά και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σάββατο 5 – Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σάββατο 5/9 & 12/9: 10:00 – 22:00
Κυριακή 6/9 & 13/9: 10:00 – 22:00
Καθημερινές: 16:00 – 22:00

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Πολιτική
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις