ΚΚΕ: “Σκέτη κοροϊδία” η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

Ως “σκέτη κοροϊδία” χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ την κυβερνητική «εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών», καθώς υποστηρίζεται ότι το μέτρο αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές αιτίες που τροφοδοτούν το κύμα της ακρίβειας.

“Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά μπορούν να κερδίσουν πραγματική ανάσα ανακούφισης, διεκδικώντας κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης””, αναφέρει.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

“Η “εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών”, όπως πριν οι “συμφωνίες κυρίων”, τα “καλάθια του νοικοκυριού” και άλλα παρόμοια, είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας: Το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, τη δυσβάσταχτη έμμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα κι από την κατάσταση στα καύσιμα, όπου η επιδότηση των 10 λεπτών στο λίτρο υποτίθεται θα μείωνε τις τιμές, αλλά αντιθέτως αυξάνονται…

Σε κάθε περίπτωση και η τωρινή “πρωτοβουλία”, ακόμη κι αν εφαρμοστεί, αφορά στη μείωση λίγων ποσοστιαίων μονάδων στις τιμές κάποιων προϊόντων και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που το συνεχές ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ειδικά σε βασικά προϊόντα, εξαντλεί τους μισθούς και τις συντάξεις πριν βγει ο μήνας.

Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά μπορούν να κερδίσουν πραγματική ανάσα ανακούφισης, διεκδικώντας κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην Ενέργεια, με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων της “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης”.

Πηγή: www.news247.gr