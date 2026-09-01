Καρατζαφέρης: Ο Σαμαράς εκβιάζει, δεν έχει μπέσα (βίντεο)

Ευθείες βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκου Τσιούτσια, ότι η ΝΔ είναι «Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ».

Ο κ. Καρατζαφέρης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, κατηγόρησε τον Αντ. Σαμαρά ότι δεν τήρησε συμφωνίες που είχαν κάνει στο παρελθόν, ενώ υποστήριξε πως ο πρώην πρωθυπουργός είχε μεσολαβήσει προκειμένου ο ίδιος να μπει στην τότε συγκυβέρνηση το 2011.

«Όταν εγώ αποχώρησα από την κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά, ο Σαμαράς με πιάνει και μου λέει: “Σε παρακαλώ, Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ, και θα πω κι εγώ μετά”», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι είχαν συμφωνήσει να μην «πειράζει» ο ένας τους ανθρώπους του άλλου.

«Μέσα, λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: “Ρε εσύ, τι έγινε; Άλλα συμφωνήσαμε”. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε “δεν πρόκειται να πάρω κανέναν”, είχε εκεί πέρα τον Άδωνι και τον Βορίδη. Είχε κάνει deal μαζί τους».

Συνεχίζοντας τη σφοδρή επίθεση κατά του κ. Σαμαρά, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ είπε: «Δηλαδή ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει: Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει».

«Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λυτούς και δεμένους, με πρώτο τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι να ήθελε. Παρακαλούσε. Για δικούς του πολιτικούς λόγους. Επομένως, λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για τον ΛΑΟΣ;» πρόσθεσε.

«Από γινάτι τα κάνει όλα ο Σαμαράς»

«Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς», σημείωσε ο κ. Καρατζαφέρης, ενώ, αναφερόμενος σε σενάρια για δήθεν πολιτική συμφωνία με τη ΝΔ, σχολίασε: «Κάποιος, λοιπόν, πριν μερικές ημέρες διακήρυξε μια θέση: “Παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε τον γιο του να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο”. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης ανέφερε: «Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος, όμως, θα το κάνει».

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί πιθανής συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτά περί συγκυβέρνησης ΝΔ - Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη είναι τρίχες».

«Ο Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%»

«Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35%-36% επί Ράλλη. Το 18% ήταν... επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά», σημείωσε ο Γ. Καρατζαφέρης και πρόσθεσε:

«Θα είναι πρόβλημα για τη ΝΔ αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Εγώ τον βλέπω πέριξ του 5% το κόμμα του στις εκλογές».

«Ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος πρωθυπουργός σε εθνικά και εξωτερικά θέματα»

«Ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εθνικά και εξωτερικά θέματα», τόνισε ο κ. Καρατζαφέρης και συμπλήρωσε:

«Πού ήταν η Ελλάδα το 2019 απέναντι στην Τουρκία; Ήταν ο Τούρκος που έλεγε “θα έρθω ένα βράδυ σε ένα νησί”. Τώρα δεν τα λέει αυτά, γιατί ο Μητσοτάκης το 2019 πήρε μια χούφτα “υπνοσεντόν” και πήγε να τον συναντήσει. Και τον πότισε “υπνοσεντόν”».

Συνεχίζοντας, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ είπε: «Τώρα έχουμε πολεμικά πλοία γαλλικά και αμερικανικά αεροπλάνα και ο Ερντογάν τα έχασε. Κάποια στιγμή ξύπνησε και βρήκε υπεροπλία της Ελλάδος. Κάναμε και τη συμμαχία με το Ισραήλ. Της οποίας είμαι ο ανάδοχος, τότε επί Γ. Παπανδρέου, ρωτήστε τον. Τώρα η Ελλάδα δεν είναι μόνη της».

«Ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες, τώρα θέλει να μας κλείσει τα σπίτια;»

«Ο Βελόπουλος είναι μεγάλο πλεόνασμα ευφυΐας και μεγάλο έλλειμμα σοβαρότητας», τόνισε ο κ. Καρατζαφέρης και πρόσθεσε: «Τόσο καιρό τού έλεγα "σοβαρέψου, βρες ανθρώπους γιατί θα χρειαστείς". Δεν το έκανε. Πείτε μου πώς ο Μητσοτάκης θα μπορέσει να πάει σε ένα πράμα σαν αυτό που είναι ο Βελόπουλος. Δεν βγάζει σοβαρότητα».

Κληθείς να απαντήσει ποιος είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε: «Είναι οι μιντιάρχες, οι οποίοι παίζουν ρόλο Σαμαρά. “Δώσε μου, Μητσοτάκη”, ο Μητσοτάκης μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν γίνεται. Αυτοί εκβιάζουν. Ποιος θα πάρει περισσότερα. Όλοι οι μιντιάρχες, εάν τους δώσει ο Μητσοτάκης αυτά που ζητούν, θα είναι “ζήτω ο Μητσοτάκης”».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Καρατζαφέρης σημείωσε ότι οι μιντιάρχες «θέλαν τον Ανδρουλάκη, δεν τους βγήκε, και φέραν από τα αζήτητα τον Τσίπρα».

«Είναι γνωστός και έχει δοκιμαστεί», σχολίασε ο κ. Καρατζαφέρης για τον πρώην πρωθυπουργό και υπενθύμισε: «Την προηγούμενη φορά μάς έκλεισε τις τράπεζες. Τώρα θα τον φέρουμε για να μας κλείσει τα σπίτια; Είναι σαν αυτόν που χωρίζει και μετά από 2-3 χρόνια ξαναπαντρεύεται. Ε, είσαι βλάκας. Η οροφή του Τσίπρα είναι κοντά στο 15%-16%».

Πηγή: www.iefimerida.gr