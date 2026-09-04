Σκέρτσος: Η πρώτη κατοικία δεν είναι προνόμιο - Είναι δικαίωμα

Απολογισμό των κυβερνητικών δράσεων στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής κάνει, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μαζί, όμως, με τις στεγαστικές πολιτικές που είναι τώρα σε εξέλιξη.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Για τους γονείς μας ήταν κάτι που θεωρούσαν αυτονόητο. Για τη δική μας γενιά, όμως, η κρίση χρέους έκανε την απόκτηση ενός σπιτιού πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

Και αυτό πέρα από οικονομικό ζήτημα είναι ταυτόχρονα κοινωνικό, δημογραφικό και εν τέλει βαθιά πολιτικό πρόβλημα.

Μια νέα οικογένεια μπορεί πολύ πιο εύκολα να αποφασίσει να κάνει ένα ακόμη παιδί όταν ξέρει ότι έχει ένα σταθερό και προσιτό σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Γι' αυτό και από το 2022 σχεδιάσαμε το πρώτο ‘Σπίτι μου' με τον Σπύρο Πρωτοψάλτη και τον Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας να αποκτήσουμε μια συνεκτική εθνική πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα με μέτρα που θα απαντούν τόσο στο πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς ακινήτων όσο και στο ζήτημα της αυξημένης ζήτησης.

Δημιουργήσαμε στη συνέχεια το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αρμοδιότητα και για τη στεγαστική πολιτική, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη δομή για έναν από τους πιο κρίσιμους κοινωνικούς στόχους της εποχής μας».

Και ο κ. Σκέρτσος συνεχίζει:

«Σήμερα έχουμε, πλέον, μια Εθνική Στρατηγική για το Στεγαστικό, την οποία υλοποιούμε με πόρους που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ. Και τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται.

*Το "Σπίτι μου Ι" οδήγησε σε 8.900 συμβάσεις στεγαστικών δανείων.

*Το "Σπίτι μου ΙΙ", που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 14.100 νοικοκυριά να αποκτήσουν προσιτή πρώτη κατοικία.

Σωρευτικά, τα δύο προγράμματα έχουν ήδη βοηθήσει πάνω από 23.000 νοικοκυριά - χιλιάδες νέους ανθρώπους και οικογένειες, πολλές από τις οποίες έχουν παιδιά - να κάνουν ένα βήμα προς το δικό τους σπίτι. Με ένα στεγαστικό δάνειο που χάρη στην κρατική επιδότηση κοστίζει σε μηνιαία βάση πολύ λιγότερο από το ενοίκιο που θα πλήρωναν.

Περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά λοιπόν απέκτησαν το δικό τους σπίτι μέσα σε 3 χρόνια. Μιλάμε για μια κλίμακα παρέμβασης που, αν τη δούμε σε όρους πληθυσμού, προσεγγίζει το μέγεθος μιας ολόκληρης πόλης όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, η Αλεξανδρούπολη ή τα Ιωάννινα».

Ακολούθως ο υπουργός Επικρατείας επισημαίνει ότι «το "Σπίτι μου Ι" και το "Σπίτι μου ΙΙ" δεν είναι το μοναδικό μέτρο της στεγαστικής μας πολιτική. Είναι μόνο ένα μέρος της.

Στο stegasi.gov.gr. κάθε πολίτης και κάθε οικογένεια μπορεί να ενημερωθεί για το σύνολο των 40+ στεγαστικών πολιτικών που εφαρμόζουμε, με δύο βασικούς στόχους: να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κατοικίες και να στηρίξουμε το εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Ελλάδα είχε διαχρονικά υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα χρόνια της κρίσης, όμως, αυτή η κατάκτηση άρχισε να υποχωρεί. Παραμένουμε ψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης αλλά λόγω της γήρανσης του κτιριακού στοκ και της κρίσης του κατασκευαστικού κλάδου κατά την προηγούμενη δεκαετία έχουμε ακόμη έλλειψη σε σύγχρονες κατοικίες που να απαντούν στις ανάγκες μιας νέας οικογένειας.

Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε αυτή την τάση να συνεχιστεί. Το σπίτι πρέπει να γίνει ξανά μια ρεαλιστική δυνατότητα για τη νέα γενιά. Όχι μόνο για να μπορούν οι νέοι να αποκτήσουν ένα σπίτι. Αλλά για να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά και να σχεδιάσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για τους γονείς μας η πρώτη κατοικία ήταν μια κατάκτηση που θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη.

Χρέος μας είναι να γίνει ξανά κατάκτηση για τη δική μας γενιά - και κυρίως για τα παιδιά μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ