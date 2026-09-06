Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 - Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Α. Σαμαρά (Βίντεο)

Στο ξεκίνημα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στην 90η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι τα μέτρα που εξήγγειλε αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες πολλών κοινωνικών ομάδων ή ήταν στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου.

«Η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες πρόγραμμα στήριξης και μέρισμα ανάπτυξης επειδή η απόδοση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι «μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων».

Πρόσθεσε: «Το πλαίσιο στήριξης που εξήγγειλα είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι το τελευταίο ευρώ μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την ΕΕ» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ένα ευρώ από τους στόχους καθώς η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι για τον ίδιο στόχος μη διαπραγματεύσιμος.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία την ακρίβεια που βασανίζει πολλά νοικοκυριά αλλά είναι ένα πρόγραμμα αυστηρά κοστολογημένο και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν καμία αυταπάτη για το αν αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί. Και τόνισε πως αυτό παρέχει ένα πλαίσιο στήριξης σε πολλές κοινωνικές ομάδες επιδιώκοντας μία κοινωνική δικαιοσύνη.

Η χώρα έχει ανάγκη αυτοδύναμες κυβερνήσεις - Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση τι θα κάνει τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία, ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, τα εξής: «Επιχείρησα και χθες να εξηγήσω με απλά λόγια τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς θα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια. Η άποψή μου, η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη. Σεβόμαστε και τιμούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Εγώ οφείλω να εξηγήσω τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εκλογές. Αν οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει. Το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν οφείλεται στη ΝΔ αλλά σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις τη δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ. Να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα. Να θυμίσω ότι σε όλους ότι πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση που να έδειχνε τη ΝΔ πάνω από 35-36% και η ΝΔ πήρε 41%. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται»

«Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η χώρα μας «επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως έχει μια μεγάλη διαφορά με τη γειτονική χώρα και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στη Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια η Τουρκία θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία».

Για το θέμα των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε πως η «Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία».

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 - Έχουμε κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε: «Όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Διαψεύστηκαν. Πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, οι εκλογικοί κύκλοι να ολοκληρώνονται. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι ότι το θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023, δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά και κυβερνητικό σχήμα που έχει βρει τον ρυθμό του. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε μπροστά μας».

Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Α. Σαμαρά - Ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του

Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, την είσοδό του στη Βουλή ή την απουσία αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν διακρίνει πεδίο πολιτικής συνεννόησης. «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

Ήμασταν συνεπείς σε όσα είπαμε

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες θεωρούν ότι η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση και γιατί ζητά τρίτη θητεία και τι θα γίνει αν η ΝΔ πέσει κάτω από το 28% ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε κάνοντας χιούμορ «είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση στοχεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές».

Είπε πως θεωρεί ότι εξήγησε μέσω της χθεσινής του ομιλίας γιατί θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, γιατί πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις επισημαίνοντας πως το ερώτημα είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. «Εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη νέα τετραετία δεν θα ήταν μία εντολή να συνεχίσουμε "μία από τα ίδια". Πιστεύω ότι κι εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη, πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα κι ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις όποτε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μία πολιτική, η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς και νομίζω ότι όταν κάποιος έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια πρωθυπουργός πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα».

Πρόσθεσε: «Ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε κι ενώ δεν σε ψηφίζει κάποιος γι αυτά που έχεις κάνει αλλά γι αυτά που θα κάνεις, αναμφίβολα αυτή είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας».

Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές να αναπτύξουν όλοι τα προγράμματά τους, συμπλήρωσε.

Όλα τα μέτρα αθροιζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια

«Και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027, ανοίγω μια παρένθεση οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα οφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δουν στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο.

Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε τα 400 που θα δώσουμε στους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, τον μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια.

Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Η άνοδος του ονομαστικού μισθού, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα είναι η καλύτερη και μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας» τόνισε ο πρωθυπουργός για την αντιμέτωπη της ακρίβειας κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθροιζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια. Είναι πρώτη μας μα προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ακρίβειας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η ΝΔ έχει αρχηγό και η χώρα πρωθυπουργό

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ;» αντέτεινε αρχικά, για να προσθέσει ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις.

Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς».

Παράλληλα, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν τίθεται ζήτημα ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό και πρωθυπουργό», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω στο συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι για το θέμα», κατέληξε.

Για εξαγγελίες Αλ. Τσίπρα: «Εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει»

«Όταν ο κ.Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για τις εξαγγελίες του προγράμματος της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ.Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ.Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».

Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της

Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος και τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει κι αν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ

«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούργια πλοία 30 χρόνια.

«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.

Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της και δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα F35.

Η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου

«Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αλλά και χώρες του Κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών και το αποτέλεσμα σήμερα, είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη, την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε, δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναβεβαιώσουμε τον στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Προφανώς, η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναινετικές λύσεις συνολικά στη Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

«Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου αλλά δεν θα δεχτώ να ισοπεδωθεί το σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια»

«Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης αλλά δεν θα δεχτώ στοn βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια» απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση σχετική με τα λάθη της κυβέρνησης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός «όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο. Ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. «Θεωρώ ότι έκανα αρκετή αυτοκριτική, αλλά άλλο το αυτομαστίγωμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, δε, πως όταν «κάποιοι λένε ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα τού σήμερα αντιδρώ. Κοιτάξτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε το 2026».

Δεν χρειαζόμαστε πλέον τις αυθαίρετες προσαυξήσεις στα τεκμήρια, ανακούφιση για τις επιχειρήσεις

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο καθεστώς των τεκμηρίων και το κατά πόσο αυτές συνιστούν παραδοχή λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί χάρη στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου και της φορολογικής συμμόρφωσης.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν ένας επαγγελματίας κάνει χρήση των ψηφιακών εργαλείων διασύνδεσης με τις φορολογικές αρχές, δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνεται με πρόσθετες προσαυξήσεις που μπορεί να δημιουργούν αίσθημα αδικίας.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις καταργούνται οι σχετικές προσαυξήσεις, καθώς πλέον η Πολιτεία διαθέτει σαφέστερη εικόνα για τη φορολογητέα ύλη. Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της φορολογικής συμμόρφωσης.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από τη φοροδιαφυγή», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπισή της σημαντική κοινωνική κατάκτηση.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί σταθερά μια φιλοεπιχειρηματική πολιτική, υπενθυμίζοντας τις μειώσεις φόρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη φιλοσοφία του τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί λογικό και δίκαιο ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει συστηματικά εισόδημα χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Όπως ανέφερε, το τεκμήριο είναι μαχητό, ενώ επεσήμανε ότι λιγότεροι από 400 φορολογούμενοι επέλεξαν να το αμφισβητήσουν.

«Ήταν ένα οριζόντιο μέτρο, αλλά δίκαιο», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι οι νέες παρεμβάσεις θα ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις, καθώς «δεν χρειαζόμαστε πλέον τις αυθαίρετες προσαυξήσεις».

«Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την κριτική της αντιπολίτευσης που μιλάει για «ματωμένα πλεονάσματα» και μήπως τον απασχολούν περισσότεροι οι δείκτες παρά οι πολίτες, απάντησε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ως εξής: «Για πολλές δεκαετίες όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν υπήρχε η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται ωραίο και η χώρα μετά χρεοκόπησε. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά δεν μπορεί να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν το παραδέχεται κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες. Τα πλεονάσματα προέρχονται από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Αυτή η πολιτική μάς επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Η μεγαλύτερη κατάκτηση της πολιτικής μας για πρώτη φορά από τη δεκαετία του '80, το χρέος μειώνεται σημαντικά. Τότε το χρέος πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Θυμόμαστε τη δεκαετία του '80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Τη δεκαετία του '80 το χρέος πήγε από το 25% του ΑΕΠ στο 100% του ΑΕΠ. Αυτοί που κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως μνημόσυνο του παρελθόντος ας τα αναλογιστούν και αυτά».

Δεν πρέπει να συγχέουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές - Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα

Σε ερώτηση για την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά για τη woke ατζέντα κι αν έχει μετανιώσει για τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο πρωθυπουργός απάντησε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση και η κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

«Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε. «Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε η υπουργός, ούτε το υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι που θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία... διότι δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα».

Είπε ότι δεν πρέπει να συγχέουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».

Αν έδινα περισσότερα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί σκληρά

«Θα προσπαθώ να επικαλούμαι πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, συμπεριλαμβάνω σε αυτό και την ΝΔ, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό αυτό, από κανέναν» τόνισε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, για το πώς θα πεισθούν οι πολίτες για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως, θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα που έχουμε περιθώριο μεγαλύτερης βελτίωσης, αλλά και σε μία προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης, στο ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στους G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο.

Αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση του 2008 και είπε «όσο είμαι πρωθυπουργός δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει».

«'Ακουσα από κάποιους "περίμενα να δώσει περισσότερα χθες", λυπάμαι δεν μπορώ» είπε, προσθέτοντας ότι αν το έκανε για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό για το οποίο έχει εργαστεί σκληρά.

«Δεν αντέχει σήμερα ο προϋπολογισμός 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο»

«Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Εάν προσθέσετε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ καταλαβαίνετε ότι θα τινάζαμε τη μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πολύ καλά αυτό» σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για την οικονομία και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης, η κυβέρνηση δεν είναι «αντίθετη να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν θα συμφωνήσει «σε προτάσεις που είναι ανεφάρμοστές. Έως τις εκλογές θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας».

Στάθηκε στην πρόταση της κυβέρνησης να δοθούν 500 ευρώ έως το τέλος του 2027 σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως είπε, ως μια «προσπάθεια στήριξης του εισοδήματος των δημοσίων λειτουργών».

Κεντροδεξιό κόμμα η ΝΔ, δεν δώσαμε πολιτικό οξυγόνο στην ακροδεξιά

Τη θέση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά ένα κεντροδεξιό κόμμα, χωρίς να μετακινείται προς τα δεξιά, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την άνοδο της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την εμφάνιση στην Ελλάδα περισσότερων κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Tύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πιστή στις αρχές της ιδρυτικής της διακήρυξης, περιγράφοντάς την ως ένα κόμμα οικονομικά φιλελεύθερο, που τάσσεται υπέρ των λιγότερων φόρων, αλλά ταυτόχρονα «πατριωτικά υπεύθυνο», με υπέρτατο αγαθό την ασφάλεια και την προστασία των συνόρων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΝΔ είναι κοινωνικά ευαίσθητη και οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες και να συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στην ενίσχυση κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «αδιανόητες» ορισμένες από τις εξελίξεις, όπως αυτές που καταγράφονται στις εκλογές του γερμανικού κρατιδίου της Σαξονίας - Άνχαλτ, όπου η AfD επιδιώκει ιστορική νίκη, εκτιμώντας ωστόσο ότι ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων δεν αποτελεί απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο στην ακροδεξιά»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει χώρο για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.

«Δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο για να αναπτυχθεί η ακροδεξιά», ανέφερε, παραπέμποντας στη διαχείριση του μεταναστευτικού και στην προστασία των συνόρων. Όπως είπε, από περίπου 30.000 παράνομους μετανάστες που έφταναν στη Λέσβο, πλέον ο αριθμός έχει περιοριστεί περίπου στους 300.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε, παράλληλα, την επαναφορά ζητημάτων ταυτότητας από μικρότερα κόμματα στην ανάγκη τους να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους ταυτότητα, κάνοντας λόγο για «υστερία» γύρω από συγκεκριμένα θέματα.

«Η ΝΔ είναι κεντροδεξιό κόμμα»

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει σημαντική απειλή από την ενίσχυση των κομμάτων δεξιότερα της ΝΔ, επαναλαμβάνοντας ότι το κυβερνών κόμμα παραμένει σταθερά στον χώρο της κεντροδεξιάς.

«Η ΝΔ είναι κεντροδεξιό κόμμα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του προσέγγισε και ενέταξε στο πολιτικό του ακροατήριο ανθρώπους που δεν βρίσκονταν προηγουμένως ιδεολογικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η ΝΔ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τα μικρότερα κόμματα σε έναν ανταγωνισμό πάνω σε ζητήματα που αποτελούν μέρος της «στενής ατζέντας» τους. «Είμαστε αμετακίνητοι. Δεν θα πλειοδοτήσουμε με κόμματα που θέλουν αντιπαράθεση για ζητήματα που αφορούν τη δική τους στενή ατζέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για τις υποδομές στη Θεσσαλονίκη ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, τα εξής: «Είναι σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε τη βασική γραμμή του Μετρό και η επέκταση στην Καλαμαριά έχει βοηθήσει πολύ. Θα χρειαστούμε 18-24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Σήμερα, δεν έχω εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση αλλά θα βρούμε τα χρήματα. Είναι σχέδιο που δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη ημέρα.

Αθλητικές υποδομές. Αυτό που είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι καινούργιο. Πρέπει αν υπάρχει συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή. Θα είναι μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης. Να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον 'Αρη την παρέμβαση στο Μέλαθρο, το προπονητήριο πέριξ της ΔΕΘ. Και για τον Ηρακλή, την πλήρη ανακατασκευή του Καυτατζογλείου. Μακάρι να μπορέσουμε και για τον ποδοσφαιρικό 'Αρη να καταλήξουμε σε σχέδιο μετεγκατάστασης σε άλλο χώρο όπως το κάναμε με τον Παναθηναϊκό».

Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση

«Ο νόμος Πιερρακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες, οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς τη τριτοβάθμια εκπαίδευση» τόνισε ο πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας, δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια» πρόσθεσε.

«Το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας, μόνο θετικό είναι και βέβαια, είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμιά μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό» υπογράμμισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ