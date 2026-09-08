Πελοπόννησος: Υψηλός βαθμός για τον τουρισμό - Χαμηλή αξιολόγηση στην υγιεινή

Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία κινείται στο επίπεδο του πανελλαδικού μέσου όρου και αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό.

Την ίδια στιγμή, όμως, η έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναδεικνύει μια εντυπωσιακή αντίφαση: η Πελοπόννησος συγκεντρώνει πολύ καλές βαθμολογίες για τη θάλασσα, το ανθρώπινο δυναμικό και τη σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά καταγράφει τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλες τις εξεταζόμενες ελληνικές περιοχές στην υγιεινή.

Η έκθεση Greece Reputation Tracker Q2 2026 εξετάζει την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου και στηρίζεται σε αξιολογήσεις για εστιατόρια, μπαρ και αξιοθέατα. Οι βαθμολογίες έχουν μετατραπεί σε κοινή κλίμακα από 0 έως 10, ώστε να είναι συγκρίσιμες μεταξύ προορισμών. Η μεθοδολογία διαχωρίζει επίσης τις αριθμητικές αξιολογήσεις από την ανάλυση συναισθήματος των γραπτών κριτικών.

Στο 9,2 η συνολική βαθμολογία της Πελοποννήσου

Η Πελοπόννησος συγκεντρώνει 9,2 στη συνολική αξιολόγηση, ακριβώς όσο και η Ελλάδα συνολικά, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 8,9. Για την Περιφέρεια αναλύθηκαν 5.469 κριτικές κατά το εξεταζόμενο τρίμηνο.

Στην κορυφή της συνολικής κατάταξης βρίσκονται Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία με 9,5, ενώ ακολουθούν Κυκλάδες και Δυτική Ελλάδα με 9,4. Η Ήπειρος και τα Ιόνια Νησιά έχουν 9,3 και η Πελοπόννησος βρίσκεται στην επόμενη ομάδα με 9,2. Η ίδια η έκθεση επισημαίνει ότι αρκετές περιοχές ξεπερνούν τον εθνικό μέσο όρο.

Πολύ δυνατή στη θάλασσα

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της Πελοποννήσου στις εμπειρίες που συνδέονται με τη θάλασσα, όπου βαθμολογείται με 9,4, έναντι 9,1 της Ελλάδας συνολικά. Πρόκειται ουσιαστικά για μία από τις κορυφαίες επιδόσεις της χώρας.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ήπειρος με 9,7, ακολουθούν οι Κυκλάδες με 9,6, ενώ Πελοπόννησος και Αττική ισοβαθμούν με 9,4. Επομένως, η Πελοπόννησος βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη βαθμολογική επίδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Στον πολιτισμό η Πελοπόννησος παίρνει 9,2, όσο και ο εθνικός μέσος όρος. Την υψηλότερη βαθμολογία καταγράφει η Θεσσαλία με 9,5, ενώ με 9,4 ακολουθούν Κυκλάδες, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στη γαστρονομία και εστίαση (Food & Beverage) η Πελοπόννησος βαθμολογείται με 9,2, ελαφρώς χαμηλότερα από το 9,3 της χώρας. Οι υψηλότερες βαθμολογίες καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά με 9,5, ενώ ακολουθούν Κυκλάδες και Κρήτη με 9,4. Η Πελοπόννησος επομένως δεν βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας, παρά την πολύ υψηλή απόλυτη βαθμολογία της.

Ανθρώπινο δυναμικό: 9,5

Υψηλή είναι και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, με την Πελοπόννησο να συγκεντρώνει 9,5. Η επίδοση είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το 9,6 της Ελλάδας συνολικά.

Την καλύτερη επίδοση καταγράφει η Δυτική Ελλάδα με 9,8, ενώ Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά και Κυκλάδες συγκεντρώνουν 9,7. Γενικότερα, πάντως, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού, καθώς οι περισσότερες περιοχές κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Καλή επίδοση στη σχέση ποιότητας-τιμής

Στη σχέση ποιότητας-τιμής (Value for Money) η Πελοπόννησος συγκεντρώνει 9,2, ξεπερνώντας το 9,1 της χώρας.

Πρώτη βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με 9,7, δεύτερη η Ήπειρος με 9,4, ενώ στην τρίτη υψηλότερη βαθμολογία, με 9,3, ισοβαθμούν Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Στερεά Ελλάδα. Η έκθεση καταγράφει ρητά την Πελοπόννησο αμέσως μετά, στο 9,2.

Χαμηλά στη βιωσιμότητα

Αρκετά διαφορετική είναι η εικόνα στο Sustainable Travel, όπου η Πελοπόννησος περιορίζεται στο 7,3, έναντι 8,4 της Ελλάδας.

Από τις περιοχές για τις οποίες υπάρχει επαρκής βάση αξιολογήσεων, στην κορυφή βρίσκεται η Θεσσαλία με 9,8, ακολουθεί η Αττική με 9,2 και η Κεντρική Μακεδονία με 8,8. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Κυκλάδες με 6,9 και η Πελοπόννησος με 7,3. Η έκθεση διευκρινίζει ότι σε ορισμένες περιφέρειες δεν δίνεται βαθμολογία σε επιμέρους κατηγορίες επειδή δεν υπάρχει επαρκής αριθμός αναφορών.

Τελευταία στην υγιεινή

Το σημαντικότερο αρνητικό εύρημα για την Πελοπόννησο αφορά την υγιεινή. Η βαθμολογία περιορίζεται μόλις στο 6,7, όταν ο εθνικός δείκτης βρίσκεται στο 8,3. Πρόκειται για τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των περιοχών που αξιολογούνται στην έκθεση.

Η διαφορά από τις πρώτες θέσεις είναι μεγάλη. Στην κορυφή βρίσκονται οι Κυκλάδες με 9,2, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 8,9, ενώ Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα συγκεντρώνουν 8,8. Στον αντίποδα, μετά την Πελοπόννησο με 6,7 ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με 7,7 και η Δυτική Ελλάδα με 7,8. Η ίδια η έκθεση ξεχωρίζει ειδικά την Πελοπόννησο ως την περιοχή με τη χαμηλότερη επίδοση στην υγιεινή.

Οι Αμερικανοί δίνουν 9,3 στην Πελοπόννησο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αξιολόγηση ανά αγορά προέλευσης, αν και ο αριθμός των κριτικών για την Πελοπόννησο είναι αρκετά περιορισμένος. Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες βαθμολογούν την εμπειρία τους με 9,3, οι Έλληνες με 9,2 και οι Γάλλοι με 8,7. Για τις συγκεκριμένες αγορές καταγράφονται αντίστοιχα 41, 34 και 39 αξιολογήσεις.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι συνεπώς θετική, αλλά με σαφείς διαφοροποιήσεις. Η Πελοπόννησος διαθέτει ισχυρό τουριστικό προϊόν, με συνολική βαθμολογία 9,2 και ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στη θάλασσα, στο ανθρώπινο δυναμικό και στη σχέση ποιότητας-τιμής. Η υγιεινή με 6,7 και η βιωσιμότητα με 7,3 αποτελούν τις δύο εμφανείς αδυναμίες, δημιουργώντας μεγάλη απόσταση από την υπόλοιπη εικόνα του προορισμού. Αυτή ακριβώς η αντίθεση αποτελεί ίσως και το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.