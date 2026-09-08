Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας στη ΔΕΘ

Δυναμικό “παρών” έδωσε το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημαίνει το Δ.Σ. του Τμήματος, “στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης και αγώνα απέναντι στις πολιτικές που υποβαθμίζουν το εισόδημα, τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων”.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του παρατηρεί: “Ο μισθός βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα και επικοινωνιακά μέτρα. Απαιτούμε πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, αποκατάσταση των απωλειών που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ταυτόχρονα, απαιτούμε μαζικές προσλήψεις και ουσιαστική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν μπορεί να ζητείται συνεχώς από τους εργαζόμενους να καλύπτουν τα τεράστια κενά με υπερεργασία και εξουθένωση. Οι δημόσιες υπηρεσίες χρειάζονται προσωπικό, πόρους και στήριξη, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εξυπηρετούν με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα τους πολίτες.

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας θα συνεχίσει αποφασιστικά τον αγώνα, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, για αυξήσεις στους μισθούς, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, για ενίσχυση του δημόσιου τομέα και για ένα κράτος που θα υπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες της κοινωνίας”.

Ο πρόεδρος του Ν.Τ. Δημήτρης Φαββατάς σημειώνει: “Δεν κάνουμε πίσω. Δεν αποδεχόμαστε την απαξίωση του δημοσίου υπαλλήλου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας”.