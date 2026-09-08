Ιταλικά ΜΜΕ στην Καλαμάτα με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής αγοράς

Στην ιταλική τουριστική αγορά στρέφει το ενδιαφέρον του ο Δήμος Καλαμάτας, επιχειρώντας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της πόλης ως προορισμού και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δημιουργεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Ιταλία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης – press trip με τη συμμετοχή οκτώ δημοσιογράφων από κορυφαία ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, με δύο διανυκτερεύσεις, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 9.920 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού, οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναμένεται να προβάλουν την Καλαμάτα μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, περιοδικά, εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και μέσα από travel bloggers και influencers. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής και να ενισχυθεί η προσέλευση επισκεπτών από την Ιταλία.

Η επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς δεν είναι τυχαία. Η Ιταλία αποτελεί αγορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Καλαμάτα, τόσο λόγω της υφιστάμενης αεροπορικής σύνδεσης όσο και λόγω της οδικής πρόσβασης μέσω των λιμανιών της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, που αποτελούν βασικές πύλες εισόδου Ιταλών ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Η ίδια στόχευση αποτυπώνεται και στην εισήγηση του Δήμου, όπου γίνεται λόγος για ενίσχυση της πληρότητας της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης και αύξηση της οδικής προσέλευσης.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνδεσιμότητα της Καλαμάτας με την Ιταλία μέσω αεροπορικών δρομολογίων, σημειώνοντας ότι ο Δήμος επιδιώκει να την αξιοποιήσει και να την προβάλει περισσότερο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ήδη αυξημένη παρουσία Ιταλών επισκεπτών στην περιοχή, επικαλούμενος στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα info kiosks του Δήμου.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Νίκος Γιαννακόπουλος, διευκρίνισε ότι οι Ιταλοί δημοσιογράφοι που θα συμμετάσχουν στο press trip θα φτάσουν στην πόλη μέσω του αεροδρομίου Καλαμάτας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι για το 2027 προγραμματίζεται εκδήλωση τουριστικής προβολής στο Μιλάνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιταλικής πόλης ως «πύλης της Ευρώπης».

Η συζήτηση, πάντως, περιέλαβε και παρατηρήσεις για την εικόνα του αεροδρομίου. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Βασίλης Κανάκης σχολίασε ότι οι επισκέπτες δύσκολα θα εντυπωσιαστούν από τη σημερινή εικόνα των εγκαταστάσεων. Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι την επόμενη χρονιά το αεροδρόμιο θα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα.

Το press trip εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2026 και ειδικότερα στις δράσεις προβολής μέσω τρίτων καναλιών και επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης, με στόχο τη δημιουργία δημοσιότητας με μεγαλύτερη διάρκεια και προστιθέμενη αξία για τον προορισμό.