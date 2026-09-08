Τέμπη: «Αλλοιώσεις και απώλεια στοιχείων» κατήγγειλε ο Ψαρόπουλος (βίντεο)

Αύριο Τετάρτη, κατά την 28η συνεδρίαση της ακροαματικής διαδικασίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση του συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος κατά την σημερινή του κατάθεση επικεντρώθηκε σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, αλλά και την έρευνα που ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, ο κ Ψαρόπουλος έκανε λόγο για απώλεια σημαντικών στοιχείων τόσο εξαιτίας παραλείψεων από την πλευρά της ανάκρισης, όσο και εξαιτίας αλλοιώσεων στον τόπο του δυστυχήματος.

«Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μάθω την αιτία θανάτου της κόρης μου και της Αναστασίας, φίλης της κόρης μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι διόρισε ιατροδικαστή επειδή η κόρη του είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, από τις πρώτες επαφές που είχε με την ιατροδικαστή διαπίστωσε, πως ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί, γεγονός που, όπως υποστήριξε, είχε ως συνέπεια να χαθούν στοιχεία και να μην μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πού βρισκόταν κάθε θύμα.

Αίτημα για έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη

Πριν την έναρξη της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Όπως ανέφερε η δεύτερη κόρη του που κατέθεσε ως μάρτυρας, «εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας αναμένεται να υποβάλει αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή -το κινητό τηλέφωνο- του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.

Πηγή: ertnews.gr