Θεμιστοκλέους: Επιπλέον 1.000 νοσηλευτές θα έχουν πιάσει δουλειά στο ΕΣΥ έως τα μέσα Νοεμβρίου (Βίντεο)

Περίπου 1.000 νοσηλευτές αναμένεται να τοποθετηθούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας έως τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΣΚΑΪ .

Όπως ανέφερε, οι οριστικοί πίνακες αναμένονται στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ιδιαίτερα θετικό στοιχείο χαρακτήρισε την αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων, ακόμη και για νοσοκομεία που στο παρελθόν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη στελέχωσή τους.

Αναφερόμενος στην ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, διευκρίνισε ότι η σχετική διαδικασία θα αρχίσει προς το τέλος του έτους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση των αναμονών για τα τακτικά χειρουργεία, στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και στην ψηφιοποίηση της λίστας χειρουργείων.