Κυρ. Μητσοτάκης: Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα γίνονται πράξη

«Tο συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ. Η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου, που είναι και απολύτως απαραίτητη παραγωγή για την Ευρώπη συνολικά, για να μπορέσει να κατοχυρώσει τη στρατηγική της αυτονομία» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό όμως το οποίο βλέπουμε σήμερα εδώ, στο Athens Life Tech Park, είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής Start-up επιχειρήσεων, ένα συνεδριακό κέντρο, είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς» σημείωσε.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις ΗΠΑ. «Είναι πολλές οι ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ιδρυτών εταιρειών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο» ανέφερε.

«Και αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, και το οποίο, όπως πολύ όμορφα είπατε, θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάσουν τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους.

Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ