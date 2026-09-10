Μιχαηλίδου: Οι τρεις μεγάλες αλλαγές στην προσχολική αγωγή

Όπως είπε η υπουργός, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 37.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν πρόσβαση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και αυξάνεται κατά 10% η αξία του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η κ. Μιχαηλίδου συνέδεσε τις παρεμβάσεις με τη συνολικότερη πολιτική για το δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε εθνικό ζήτημα.

«Στην προσχολική αγωγή φέρνουμε τρεις μεγάλες αλλαγές: αυξάνουμε το εισοδηματικό όριο στις 37.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά, δίνουμε πρόσβαση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε τρίτεκνους και πολύτεκνους και αυξάνουμε την αξία του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το δημογραφικό είναι εθνικό ζήτημα και δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Το στεγαστικό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ. Γι' αυτό διευρύνουμε το "Σπίτι Μου", ώστε περισσότεροι άνθρωποι και σε μεγαλύτερες ηλικίες να μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Παράλληλα, στηρίζουμε την οικογένεια με τις "Νταντάδες της Γειτονιάς" και τον "Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά", ώστε το παιδί να ξεκινά την ενήλικη ζωή του με ένα κεφάλαιο για το μέλλον του», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η παρέμβαση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ, με στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις και να έχουν πρόσβαση περισσότερες οικογένειες.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναφέρθηκε στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», που καλύπτουν ανάγκες φροντίδας στις μικρότερες ηλικίες και διευκολύνουν τους γονείς να συνδυάζουν οικογένεια και εργασία. Όπως ανέφερε, 2.500 μητέρες έχουν ήδη βρει νταντά για τα παιδιά τους, ενώ κάλεσε όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι μια νταντά μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως τριών παιδιών και να έχει εισόδημα έως 1.500 ευρώ το μήνα.

Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, η υπουργός ανέλυσε τις αλλαγές στο «Σπίτι Μου III». Οι δικαιούχοι θα φτάνουν έως τα 55 έτη, το ανώτατο δάνειο αυξάνεται στις 230.000 ευρώ και η επιλέξιμη αξία της κατοικίας στις 300.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση θα καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου. Για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά προβλέπονται επιπλέον 10 τ.μ. για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο.

Συνδέοντας το στεγαστικό με το δημογραφικό, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως δύο ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το κράτος θα καταθέτει ποσό αντίστοιχο με εκείνο που αποταμιεύει η οικογένεια, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο. Τα χρήματα θα επενδύονται και θα μπορούν να αναληφθούν όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 έτη, για σπουδές, στέγαση ή άλλα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής.

Για την παιδική προστασία, η υπουργός διευκρίνισε ότι τα παιδιά στις Μονάδες Παιδικής Προστασίας δεν είναι κατ' ανάγκη ορφανά, αλλά παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον και για τα οποία αναζητείται κατά προτεραιότητα ασφαλής λύση στο συγγενικό περιβάλλον.

Αναφερόμενη στα παιδιά που παραμένουν σε νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, σημείωσε ότι από περισσότερα από 250 το 2019 έχουν μειωθεί σήμερα στα 65. Υπογράμμισε ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αποτελούν χώρους μακροχρόνιας παραμονής για παιδιά και τόνισε την ανάγκη για ταχύτερη ολοκλήρωση των κοινωνικών ερευνών, ώστε να αποφασίζεται χωρίς καθυστερήσεις η κατάλληλη μορφή φροντίδας και προστασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ