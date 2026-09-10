Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα και περισσότερες επενδύσεις

Στα μέτρα, που παρουσίασε στη ΔΕΘ, για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και όπως σημειώνει, πρόκειται για μια «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Για τις επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 50%, ότι καταργείται το τέλος επιτηδεύματος και ότι διατίθενται 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις των τεκμηρίων και στους μικρούς οικισμούς τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, υπογραμμίζει ότι όσοι είναι άνω των 65 ετών λαμβάνουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ, ενώ για τους αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, αναφέρεται, επίσης, στον κατώτατο μισθό, ο οποίος, όπως είπε, αυξάνεται σταδιακά στα 1.000 ευρώ το 2028, καθώς και στην περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, τονίζει ότι στο Δημόσιο, οι μισθοί αυξάνονται έως 80 ευρώ τον μήνα και θεσπίζεται μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027.

Στον τομέα της στέγασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει τη δημιουργία του προγράμματος «Σπίτι μου», ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς.

Για την ενέργεια, σημειώνει ότι στόχος είναι η μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%, ενώ από τον Ιανουάριο οι χρεώσεις στους οικιακούς λογαριασμούς μειώνονται κατά 50%.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα μέτρα για την οικογένεια: Για τους τρίτεκνους, όπως είχε πει, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το επίδομα γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί.

Παράλληλα, με τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά», το κράτος διπλασιάζει τις καταθέσεις των γονέων έως το ποσό των 1.200 ευρώ τον χρόνο. Επιπλέον, 400 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε ενεργειακά έργα και υποδομές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τέλος, χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις αυτές «ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη», με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα το 2030.

Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. pic.twitter.com/IcXyqemz6b — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2026

ΑΠΕ-ΜΠΕ