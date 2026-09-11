Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου

Το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με ανακοίνωση της δικηγόρου του, Βάσως Πανταζή.

Οπως αναφέρει η ίδια στην ανακοίνωσή της, η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι «σίγουρη». Αναφερόμενη στον πολιτικό φορέα με τον οποίο θα συμματάσχει στις εκλογές, η κ. Πανταζή προανήγγειλε «συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες».

Η ανακοίνωση

Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κ. Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Ελληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.