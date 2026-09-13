Ανδρουλάκης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή»

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή», επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ . Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στη πρώτη θέση για να γίνει η πολιτική Αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. «Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο γιατί δεν αρκεί για την χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία.

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. «Όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα», είπε , «και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία».

Επανέλαβε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατ. το 2027 και 840 εκατ. το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δισ. σε βαθος τετραετίας. Και το ΕΚΑΣ σε 540 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ερωτηθείς, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, εάν στην περίπτωση που η ΝΔ είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε από τη ΝΔ είτε από άλλο κόμμα, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια, δεν είναι μία συσπείρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, έχει μια ιστορία και μία διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριο του, όπου πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική που έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει, το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στην ΝΔ. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος που δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό, το Σύνταγμα, την δικαιοσύνη, στα αδιέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύει την παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με ένα τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει: πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν γιατί είναι αξιακές και πολιτικές», υπογράμμισε.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι «ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας» και πως «η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία, γι' αυτό ξεκινήσαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους». Εξήγησε ότι έχει μια ολιστική προσέγγιση για τη νέα πορεία που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. «Όταν π.χ. μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος αυτό αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει αλλά τα funds τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωση του για να του πάρουν ένα ακίνητο και όχι στην ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας» ανέφερε. Και τόνισε ότι «η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του ΕΣΥ, της δημόσιας παιδείας, η στεγαστική πολιτική, όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα αλλά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε σύντομα».

«Οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ»

«Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, θα το αποφασίσει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός. ΤΟ ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος: να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε και περιμένουμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Εάν μας εμπιστευτούν θα υπάρχει κυβέρνηση όχι βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονεία. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι επικοινωνιακό δίλημμα και εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας της σημερινής κυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κλήθηκε να απαντήσει για την εξωτερική πολιτική λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τα εθνικά μας θέματα μαθήματα δεν δεχόμαστε γιατί όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό. Η σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης».

Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά απάντησε: «Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη ΝΔ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ