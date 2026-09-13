Πυρά της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη για οικονομία και εθνικά θέματα

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τη ΝΙΚΗ, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση να ασκούν κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την οικονομία, την ακρίβεια, την Υγεία, την Παιδεία, την ενέργεια, αλλά και στους χειρισμούς στα εθνικά θέματα.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κοινωνία δεν ζει με προεκλογικά γραμμάτια»

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι «η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα» και πως «η ακρίβεια, το νοίκι και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι από τα 2,2 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μόλις 600 εκατ. ευρώ δίνονται φέτος, ενώ 1,6 δισ. μεταφέρονται στο 2027. «Το μήνυμα είναι καθαρό: πρώτα η ψήφος και μετά η ενίσχυση. Η κοινωνία όμως δεν ζει με προεκλογικά γραμμάτια», αναφέρει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μόνιμο 13ο μισθό στο Δημόσιο, 13η σύνταξη και μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, με φορολόγηση υπερκερδών και δικαιότερη φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων.

Παράλληλα, ζητά την κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και φορολόγηση του πραγματικού εισοδήματος, ενώ για τη στέγαση υποστηρίζει ότι το «Σπίτι μου 3» χωρίς αύξηση της προσφοράς μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές.

Για την ενέργεια ζητά δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, μείωση των έμμεσων φόρων και περιορισμό του χρηματιστηριακού μηχανισμού. Στην Παιδεία και την Υγεία, υποστηρίζει ότι απαιτούνται περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές και μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση.

«Η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο. Εκεί κρίνεστε», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΝΙΚΗ: «Τεράστια η απόσταση της πραγματικότητας από το κυβερνητικό αφήγημα»

Η ΝΙΚΗ κάνει λόγο για «τεράστια» απόσταση μεταξύ της κυβερνητικής αφήγησης και της πραγματικότητας, με αιχμές και για την εξωτερική πολιτική.

«Χρειάζεται πράγματι μεγάλο πολιτικό θράσος να στέκεσαι στο Καστελλόριζο και να πανηγυρίζεις για την εξωτερική πολιτική σου», αναφέρει, επικαλούμενη τις τουρκικές αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και την προσπάθεια επιβολής της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η ΝΙΚΗ ασκεί κριτική και στα οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει επαρκώς την ακρίβεια, το κόστος ενέργειας και το στεγαστικό. Για τη δημογραφική πολιτική χαρακτηρίζει ανεπαρκή τον «κουμπαρά» για τα παιδιά την ώρα που οι γονείς τους μετρούν τα ευρώ για ενοίκιο, σούπερ μάρκετ και ρεύμα. Παράλληλα, ζητά προσιτή στέγη, φορολογικές ελαφρύνσεις και ουσιαστική στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

Τέλος, υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος «πληρώνονται σήμερα», ενώ κάνει λόγο για ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές και υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Ελληνική Λύση: «Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αιχμή την αμυντική πολιτική.

«Για την ασφάλεια της χώρας δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση», ανέφερε, επικρίνοντας παράλληλα την επιλογή αγοράς οπλικών συστημάτων αντί της εγχώριας παραγωγής τους.

Ο κ. Βελόπουλος επιτέθηκε επίσης στον πρωθυπουργό για την κριτική που ασκεί σε όσους θεωρούν ανεπαρκείς τις οικονομικές ενισχύσεις, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή δείχνει πως ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται «εκτός τόπου και χρόνου».

«Ας ζήσει λοιπόν ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης με τα “ψίχουλα” που μοιράζει και μετά ας “κρίνει” όσους τον επικρίνουν», καταλήγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

ΚΚΕ: «O λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη»

«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του “μερίσματος της κοροϊδίας”, που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, και να βαφτίζει την αγανάκτηση του λαού “μεμψιμοιρία”, το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το “μεγάλωμα της πίτας” των κερδών των λίγων» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αρκεί μονάχα μια σύγκριση των περιβόητων “κοστολογημένων μέτρων” της κυβέρνησης, με τα 3 δισ. που κοστίζει στον ελληνικό μόνο η αγορά της “Ασπίδας του Αχιλλέα” από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Ο “πηγαίος κώδικας” και αυτού του πανάκριβου εξοπλιστικού προγράμματος, δεν είναι άλλος από τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και τους πολέμους στην περιοχή» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Γι’ αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε, που να μην περιλαμβάνει τη συγκλονιστική παρουσία χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, που δίνει το έναυσμα για μια πραγματική λαϊκή αντεπίθεση, με τις ανάγκες των πολλών στο προσκήνιο, κόντρα στους πολέμους και τα κέρδη τους».

Πηγή: ertnews.gr