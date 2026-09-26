37 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την "17 Νοέμβρη" (βίντεο)

Στον Παύλο Μπακογιάννη, που σαν σήμερα το 1989 δολοφονήθηκε από τη «17 Νοέμβρη», αναφέρονται το Σάββατο ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», τονίζει σε ανάρτησή του με σχετική φωτογραφία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τη σειρά της, η παράταξη σημειώνει: «Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της “17 Νοέμβρη”.

Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω της τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου.

Τριάντα επτά χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το παράδειγμά του επίκαιρο. Η ίδια η πραγματικότητα μάς υπενθύμισε πρόσφατα, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη για καθολική απόρριψη της τρομοκρατίας, της βίας και του μισαλλόδοξου λόγου.

Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη. Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και εξακολουθούν να μας εμπνέουν».

Πηγή: www.naftemporiki.gr