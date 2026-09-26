Αυτοκίνητα μέχρι τη γέφυρα του Νέδοντα!

Χιλιάδες συγγενείς και φίλοι τους από την Πελοπόννησο και την Αττική είχαν κατακλύσει κάθε γωνιά του Στρατοπέδου, ενώ πρόβλημα υπήρξε με το πάρκινγκ. Είναι χαρακτηριστικό πως τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έφταναν μέχρι το ύψος της γέφυρας του Νέδοντα στη βόρεια πλευρά του αυτοκινητόδρομου, γύρω από τον κόμβο όλα τα πεζοδρόμια ήταν κατειλημμένα, ενώ πολλά αυτοκίνητα είχαν παρκάρει και προς το δρόμο για Σπάρτη. Στο σημείο ήταν και άνδρες της Τροχαίας Καλαμάτας, που ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Κ.Ηλ.