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Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026 16:30

Αυτοκίνητα μέχρι τη γέφυρα του Νέδοντα!

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Αυτοκίνητα μέχρι τη γέφυρα του Νέδοντα!

Navarino Agora

Ενας μικρός χαμός έγινε χθες το πρωί γύρω από το Στρατόπεδο Καλαμάτας, μιας και ορκίστηκαν πάνω από 1.000 νεοσύλλεκτοι οπλίτες.

Χιλιάδες συγγενείς και φίλοι τους από την Πελοπόννησο και την Αττική είχαν κατακλύσει κάθε γωνιά του Στρατοπέδου, ενώ πρόβλημα υπήρξε με το πάρκινγκ. Είναι χαρακτηριστικό πως τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έφταναν μέχρι το ύψος της γέφυρας του Νέδοντα στη βόρεια πλευρά του αυτοκινητόδρομου, γύρω από τον κόμβο όλα τα πεζοδρόμια ήταν κατειλημμένα, ενώ πολλά αυτοκίνητα είχαν παρκάρει και προς το δρόμο για Σπάρτη. Στο σημείο ήταν και άνδρες της Τροχαίας Καλαμάτας, που ρύθμιζαν την κυκλοφορία.
Κ.Ηλ.

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