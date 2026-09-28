Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) επισήμανε η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν συνιστά την τελική της θέση.

Τονίζει ότι πρόκειται για ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά. Όπως επισημαίνεται, αποτελεί μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά προβλήματα του παρελθόντος, για την αντιμετώπιση των οποίων υπάρχει αμοιβαία συνεργασία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει».

Όπως περιγράφεται, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. Από την πλευρά της, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο και διατυπώνει συστάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε πολύ εποικοδομητική τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Πηγή: ertnews.gr