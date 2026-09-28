Πρόκληση για την Πελοπόννησο ο τουρισμός 12 μηνών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και με βάση τα αποτελέσματα μίας πολυέξοδης τουριστικής προβολής, ο τουριστικός προορισμός «Πελοπόννησος», είναι ολοφάνερο, πως πρέπει να αναζητήσει εκείνες τις στρατηγικές που θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό του μέλλον.

Η Πελοπόννησος σήμερα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας της, διότι παρά τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που στο διάβα των τελευταίων ετών έχουν αναληφθεί, παραμένει σθεναρά σε χαμηλά ποσοστά 7μηνης επισκεψιμότητας, σε σχέση με άλλους Ελληνικούς προορισμούς, καίτοι διαθέτει όλα τα αντικειμενικά εχέγγυα για την προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όμως είναι ένα εφικτό όραμα ή απλά μία ουτοπία;

Παρά το εξαιρετικά ήπιο κλίμα, την άμεση οδική πρόσβαση από την Αττική, τη διεθνή πύλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, τις ανταγωνιστικές οικονομικές επιλογές που καλύπτουν κάθε επισκέπτη, καθώς και ένα σπάνιο ανάγλυφο που ευνοεί τον χειμερινό τουρισμό, τις δραστηριότητες στη φύση κ.α., σε συνδυασμό με κορυφαία πολιτιστικά μνημεία και μια ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, παραμένει σθεναρά στον 7μηνο τουρισμό, που βασίζεται κυρίως στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Οι σημαντικοί οικονομικοί πόροι που διατίθενται από τον περιφερειακό σχεδιασμό για την εξωστρέφεια, έπρεπε σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ που απαιτούν συνέπεια, συνέχεια και καινοτομία, να έχουν ήδη ανατρέψει τη στασιμότητα και να έχουν οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο μοντέλο 12μηνης επισκεψιμότητας.

Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί ολική επαναξιολόγηση της μέχρι τώρα στρατηγικής της Περιφερειακής Αρχής, με έμφαση στην ουσία και τη βιωσιμότητα.

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τακτική, δηλ. η έμφαση στην ψηφιακή προβολή, αναδεικνύει κάποια δομικά προβλήματα των ίδιων των ψηφιακών εργαλείων.

Μπορεί η ψηφιακή προβολή να αποτελεί ένα χρήσιμο όχημα, όμως η μέχρι σήμερα εμπειρία, αναδεικνύει και τα μειονεκτήματά της. Όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι εφαρμογές δεν επικαιροποιούνται συνεχώς με έγκυρα δεδομένα όπως γίνεται εν προκειμένω στην Πελοπόννησο, απαξιώνονται γρήγορα. Η τεχνολογία είναι υποβοηθητική, μόνο όταν αποτελεί ένα ζωντανό, αξιόπιστο εργαλείο πληροφόρησης και όχι μια στατική βιτρίνα.

Έπειτα η αποσπασματικότητα των ενεργειών και δράσεων, πχ, το ότι συμμετέχει η Πελοπόννησος σε οτιδήποτε «κινείται» ως δράση στον τουριστικό ορίζοντα χωρίς συγκεκριμένη στόχευση, μπορεί να εξυπηρετεί εφήμερες σκοπιμότητες, δημόσιες σχέσεις και τοπικά ψηφοθηρικά συμφέροντα, όχι όμως την εικόνα της συνέπειας , συνέχειας και ουσίας, που προαναφέρθηκε.

Η Πελοπόννησος έχει τη δυναμική να αποτελέσει το πρότυπο της βιώσιμης, 4εποχικής τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, αρκεί να εφαρμόσει ένα συνεκτικό σχέδιο με όραμα .

Εδώ χωρεί η υποστήριξη της Περιφέρειας προς τους επαγγελματίες του τουρισμού ,ενώ πρέπει να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητά της, ως αυτόνομος φθινοπωρινός-χειμερινός προορισμός και να επιδιωχθεί η ελάττωση της εποχικότητας ξενοδοχειακών μονάδων, καταστημάτων εστίασης κλπ μέσω κάποιων μέτρων στήριξης.

Η φετινή επέτειος της ημέρας τουρισμού εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πράγματι, εν μέσω πολλών επιφυλάξεων, η τεχνολογία και τα εργαλεία AI μπορούν να βελτιώσουν την οργάνωση ενός ταξιδιού, όμως η ουσία του τουρισμού κρύβεται στην ανθρώπινη επαφή, στο χαμόγελο των ντόπιων, τις προσωπικές ιστορίες, τις βιωματικές εμπειρίες και την Πελοποννησιακή φιλοξενία.

Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, με πολλές δυνατότητες.

Ας τις αξιοποιήσουμε.