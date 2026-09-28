Επέστρεψε στον θρόνο της η Βουλκανιώτισσα (φωτογραφίες)

Με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών, από την πόλη της Μεσσήνης, της Καλαμάτας και κάθε άκρη της Μεσσηνίας και προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Γέροντος Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, η λιτανεία και η επιστροφή της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, προς τον μόνιμο θρόνο της στη Μονή Βουλκάνου.

Την εικόνα είχε υποδεχτεί η πόλη της Μεσσήνης, πριν από 9 μέρες, σε ανάμνηση του θαύματος που είχε επιτελέσει η Θεοτόκος στην περιοχή, στα τέλη του 18ου αιώνα.

Νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο Μετόχι της Μονής Βουλκάνου, στην Μεσσήνη, όπου είχε εναποτεθεί επί 9 ημέρες, τελέσθηκε ο Εσπερινός και η Παράκληση της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Γέροντος Λεοντοπόλεως και συνευχομένου Μητροπολίτη Καρθαγένης κ. Μελετίου.

Στη συνεχεία η εικόνα αναχώρησε από το Μετόχι και με λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της Μεσσήνης, οι οποίοι ήταν στρωμένοι με βασιλικό, μυρτιές και ροδοπέταλα και κατέληξε στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της πόλης.

Εκεί ο κ. Γαβριήλ, απευθυνόμενος στους πιστούς, αναφέρθηκε στη χάρη της Παναγίας και εξήρε τον σεβασμό, την τιμή και την αγάπη των Μεσσηνίων στο πρόσωπό Της, ενώ τόνισε ότι “η προσκύνηση στην Υπεραγία Θεοτόκο δεν αποτελεί έθιμο αλλά ανάγκη του καθενός να έλθει σε κοινωνία με τον Θεό διά της μεσιτείας της Παναγίας μας”.

Ακολούθως ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς ευχαρίστησε, εκ μέρους του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, τον τους άλλους Μητροπολίτες για τη συμμετοχή τους, αλλά και τον δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τις υπηρεσίες του Δήμου για την συνεργασία, τόσο με την Αδελφότητα της Μονής Βουλκάνου, όσο και με τη Μητρόπολη για την άρτια διεξαγωγή του πανηγυριού. Επιπλέον ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά, τους αντιδημάρχους και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Τέλος η εικόνα παραδόθηκε στον καθηγούμενο της Μονής Βουλκάνου Αρχιμανδρίτη Προκόπιο Σμυρνή, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της επιστροφής της στον μόνιμο θρόνο της, περιστοιχισμένος από πλήθος προσκυνητών, οι οποίοι πάλι οδοιπορούντες την συνόδευσαν μέχρι τη Μονή μετά από 6ωρη οδοιπορία.