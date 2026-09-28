Βόρειο: το μικρό χωριό κοντά στο Ρίντομο

Στις δυτικές πλαγιές του Ταϋγέτου, εκεί όπου ο δρόμος αφήνει πίσω του την πεδινή Μεσσηνία και το τοπίο γίνεται πιο άγριο, βρίσκεται το Βόρειο. Ένας μικρός και ήσυχος οικισμός στην περιοχή των Γαιτσών, που έχει ένα μοναδικό προνόμιο: στέκεται απέναντι από έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και αυθεντικούς κόσμους του Ταϋγέτου, το φαράγγι του Ριντόμου. Στο χωριό και το φαράγγι η πεζοπορικη βιωματική ομάδα τα Γεράκια, θα βρεθεί συντομα και ήδη παρουσιάζει από το διαδίκτυο την ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου

Από το Βόρειο το βλέμμα συναντά βράχια, χαράδρες και απότομες πλαγιές. Ένα τοπίο που δεν αποκαλύπτεται εύκολα και ίσως γι’ αυτό γοητεύει τόσο. Το Ρίντομο δεν είναι ένας τόπος που απλώς τον κοιτάς. Είναι ένας τόπος που θέλει να τον πλησιάσεις, να περπατήσεις, να ακούσεις τη σιωπή του και να τον γνωρίσεις βήμα βήμα.Αυτή ακριβώς τη γνωριμία θέλει να φέρει πιο κοντά στους περιηγητές η Πεζοπορική Βιωματική Ομάδα «Τα Γεράκια».

Με σεβασμό στο βουνό και χωρίς διάθεση να «κατακτήσει» το τοπίο, η ομάδα επιχειρεί να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο γνωριμίας με το Ρίντομο. Να οδηγήσει ανθρώπους που αγαπούν τη φύση σε τόπους που αξίζει να δουν από κοντά, να αναδείξει τα χωριά που βρίσκονται στις παρυφές του και να ξαναδώσει ζωή σε παλιές διαδρομές που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από το χωριό, στον βραχώδη λόφο του Προφήτη Ηλία, η θέα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Από εκεί το Ρίντομο ανοίγεται μπροστά σου και ο Ταΰγετος αποκαλύπτει ένα από τα πιο άγρια πρόσωπά του.