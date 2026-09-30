Μεσσηνία: Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 72χρονης στο Αμπελόφυτο

Μόλις το περασμένο Σάββατο άλλωστε δύο Ρομά πήραν πάνω από 40.000 ευρώ μέσα σε μία ημέρα από 4 ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές του νομού.

Προχθές νέα απόπειρα απάτης σημειώθηκε στο Αμπελόφυτο όταν απογευματινές ώρες μια 72χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο, με έναν νεαρό που γνώριζε το όνομα και το επίθετό της, να της αναφέρει πως είναι λογιστής και πως υπάρχει ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ που πρέπει να πληρωθεί άμεσα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταβληθούν και τόκοι.

Η 72χρονη ρώτησε για ποιο λόγο της επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο, με τον απατεώνα από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να της αναφέρει επειδή δεν χρησιμοποιεί τραπεζικές κάρτες στις συναλλαγές της, αλλά πληρώνει με μετρητά.

Η 72χρονη κατάλαβε πως επρόκειτο για απάτη και του έκλεισε το τηλέφωνο, ενημερώνοντας παράλληλα τις Αρχές, όπως πρέπει να κάνει κάθε πολίτης που δέχεται τηλεφώνημα ή ενόχληση από άγνωστο άτομο που του ζητεί χρήματα, κοσμήματα ή τραπεζικούς κωδικούς.

Κ.Ηλ.