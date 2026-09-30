Η Ενωση Γονέων Καλαμάτας για τις καταστροφές στο ΕΠΑΛ

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας καταδικάζει τις σοβαρές καταστροφές που προκλήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην Παραλία από εξωσχολικά άτομα που εισήλθαν στους χώρους του σχολείου.

Οι φθορές σε αίθουσες, τζάμια, διαδραστικούς πίνακες, θρανία και άλλο σχολικό εξοπλισμό στρέφονται αντικειμενικά ενάντια στην ίδια τη σχολική κοινότητα και στα παιδιά μας. Καταστρέφουν υποδομές που οι μαθητές χρειάζονται καθημερινά και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο ένα σχολείο που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι σέβονται το σχολείο και τους χώρους του. Έτσι και τώρα οφείλουμε όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, να προστατεύσουμε το σχολείο από εξωσχολικές ομάδες και ενέργειες που μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν.

Καλούμε τους μαθητές να δυναμώσουν τα συλλογικά τους όργανα, τα μαθητικά συμβούλια και τις γενικές τους συνελεύσεις. Να συζητούν και να αποφασίζουν συλλογικά για τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις τους, απομονώνοντας όσους επιχειρούν να παρέμβουν, να τις υπονομεύσουν ή να τις αμαυρώσουν με πράξεις που δεν έχουν καμία σχέση με τους αγώνες τους.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουμε χίλιους λόγους να διαμαρτυρόμαστε και να κινητοποιούμαστε: για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επαρκή χρηματοδότηση, κατάλληλες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό, κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών και ουσιαστική μόρφωση για όλα τα παιδιά.

Τέτοια περιστατικά δεν έχουν καμία σχέση με τον αγώνα και τις δίκαιες διεκδικήσεις της σχολικής κοινότητας για τα μορφωτικά και κοινωνικά δικαιώματα των παιδιών μας. Αντίθετα, αμαυρώνουν και αντικειμενικά υπονομεύουν τις κινητοποιήσεις που βασίζονται σε πραγματικά και οξυμένα προβλήματα.

Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, το συγκεκριμένο περιστατικό να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να συκοφαντηθούν οι μαθητές, οι συλλογικές τους διαδικασίες και οι δίκαιοι αγώνες τους.

Καλούμε τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να μη στερηθούν οι μαθητές τις αίθουσες και τον απαραίτητο εξοπλισμό τους.

Μόνο με δυνατά μαθητικά συμβούλια, μαζικούς Συλλόγους Γονέων και ισχυρά σωματεία εκπαιδευτικών μπορούν να απομονωθούν όσοι κινούνται στο σκοτάδι και δρουν ενάντια στη σχολική κοινότητα. Με αλληλεγγύη, συλλογικότητα και κοινή δράση μπορούμε να προστατεύσουμε τα σχολεία μας και να δυναμώσουμε τον αγώνα για τη μόρφωση και τη ζωή που αξίζουν τα παιδιά μας”.