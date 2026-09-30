Πελοπόννησος: Νέα σύμβαση για τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η διετής τεχνική υποστήριξη που περιλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το προσωπικό της Περιφέρειας.

Το θέμα έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η περιφερειακή σύμβουλος Μαργαρίτα Σπυριδάκου, ζητώντας εξηγήσεις για τους λόγους που οι ηλεκτρονικές πινακίδες παραμένουν ανενεργές παρά το σημαντικό κόστος τους.

Οι 25 πινακίδες προμηθεύτηκαν στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 1.618.200 ευρώ, η οποία υπογράφηκε το 2022. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης 25 μετεωρολογικούς σταθμούς, έναν σε κάθε πινακίδα, καθώς και κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των οδηγών για τις συνθήκες κυκλοφορίας, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Απαντώντας, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περικλής Νικολακέας διευκρίνισε ότι δεν διακόπηκε κάποια σύμβαση συντήρησης. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε τεχνική υποστήριξη για δύο χρόνια και η συγκεκριμένη συμβατική υποχρέωση ολοκληρώθηκε.

Στο πλαίσιο της αρχικής σύμβασης είχε εκπαιδευτεί προσωπικό της Περιφέρειας για τη χρήση της πλατφόρμας και τη διαχείριση των μηνυμάτων. Σύμφωνα με τον Περικλή Νικολακέα, από τον Ιούνιο του 2026 άρχισαν να εμφανίζονται τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι που είχαν εκπαιδευτεί.

Η Μαργαρίτα Σπυριδάκου αμφισβήτησε πάντως το χρονικό σημείο κατά το οποίο σταμάτησε η λειτουργία τους, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πινακίδες μπορεί να παρέμεναν ανενεργές ακόμη και για περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Επισήμανε επίσης ότι, παρότι κάθε πινακίδα διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό, η ίδια δεν είχε δει κατά το διάστημα λειτουργίας τους να εμφανίζονται αντίστοιχες πληροφορίες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εγκρίθηκε μέσω της Περιφερειακής Επιτροπής νέα σύμβαση με τις SingularLogic, Space Hellas και Top Vision, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα και να επανέλθουν οι πινακίδες σε πλήρη λειτουργία.

Παράλληλα προβλέπεται πληρέστερη διασύνδεση του συστήματος με την Τροχαία, την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί μπορούν να τροφοδοτούν το σύστημα με στοιχεία ώστε να εμφανίζονται αυτόματα προειδοποιήσεις, για παράδειγμα για ολισθηρό οδόστρωμα ή χιονόπτωση.

Ο Περικλής Νικολακέας ανέφερε ότι οι πινακίδες αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν ξανά τις επόμενες ημέρες, ενώ υποστήριξε ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να αξιοποιήσει πληρέστερα τις δυνατότητες του συστήματος.

Η περιφερειακή αρχή διευκρίνισε επίσης στη συνέχεια της συνεδρίασης ότι το κόστος του συστήματος ήταν περίπου 1,6 εκατ. ευρώ και όχι 2 εκατ. ευρώ, ενώ επανέλαβε ότι οι πινακίδες βρίσκονται εκτός λειτουργίας από τον Ιούνιο του 2026.