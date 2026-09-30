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Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026 13:08

Εκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στη ΔΕΥΑΤ

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Εκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στη ΔΕΥΑΤ

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Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας, αποφασίστηκε από το Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση που χθες αναρτήθηκε στη Διαύγεια, «έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων».
Σημειώνεται ακόμη πως ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα του φορέα, στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας ή όπου αλλού απαιτηθεί σε έξι εργάσιμες ημέρες, στην τρέχουσα ελεγκτική περίοδο, έως 30.12.2026 είτε με επιτόπιο έλεγχο είτε με έλεγχο γραφείου και θα ολοκληρωθεί με την αποστολή της προσωρινής έκθεσης στον ελεγχόμενο φορέα.
Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
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