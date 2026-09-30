Ικανοποίηση Αθανασόπουλου για το πανηγύρι της Μεσσήνης

Αρχικά, μίλησε για “ένα 9ήμερο για το οποίο μόνο καλά σχόλια έχουμε λάβει από τους επισκέπτες που ήταν χιλιάδες και από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν”. Παρατήρησε πως ήταν “άρτια οργανωτικά εκδήλωση, με καθαριότητα, ασφάλεια, ευταξία” και ανέφερε ότι έπεσε νέος ασφαλτοτάπητας και βελτιώθηκε και ο χώρος των προϊόντων.

Μιλώντας για τις δράσεις που είχε αναλάβει ο Δήμος, ο δήμαρχος υπενθύμισε πέρυσι την καθιέρωση της αργίας στη Μεσσήνη, κατά την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας στις 20 Σεπτεμβρίου. Και παρατήρησε φέτος την προσπάθεια ένταξης της λιτανείας της εικόνας από το μοναστήρι του Βουλκάνου στην πόλη στον Εθνικό Κατάλογο Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κάνοντας λόγο για θετική εξέλιξη, κι ενημερώνοντας ότι “σε λίγες μέρες αναμένεται η υπογραφή από την υπουργό Πολιτισμού”.

Ο Γ. Αθανασόπουλος επισήμανε ότι αυτές οι δράσεις δημιουργούν προϋποθέσεις για ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Συνεχίζοντας, ευχαρίστησε αντιδημάρχους, τον αστυνομικό διευθυντή Μεσσηνίας για την αστυνόμευση και τον μητροπολίτη Μεσσηνίας. “Στόχος μας ήταν το αναβαθμισμένο πανηγύρι, τα καταφέραμε. Του χρόνου ακόμα καλύτερα”, κατέληξε χαρακτηριστικά.

* Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος παρατήρησε ότι “πρέπει κάτι να αλλάξει στο πανηγύρι” και μίλησε για “έλλειψη χρημάτων στον κόσμο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, μετά τις 20 του μήνα δεν τα βγάζει πέρα”.

* Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη ζήτησε “να ανοίξουμε το θέμα του πανηγυριού, να συζητήσουμε εκτενέστερα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να μετάσχει στη συζήτηση”.

Γ.Σ.