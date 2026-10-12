Πώς θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου ο κόφτης των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok

Το νέο πλαίσιο που θα λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σύμφωνα με εισηγητή, Άκη Σκέρτσο, το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media (Facebook, TikTok, X κ.α. και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με “βομβαρδισμό” βίντεο) για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Οι κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος χτύπησε το καμπανάκι για θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγορίθμους» είπε μεταξύ άλλων ο Άκης Σκέρτσος υπογραμμίζοντας ότι αυτή ήταν η άρχη του Kids Wallet, ξεκινώντας παράλληλα και τις παρεμβάσεις προς την πρόεδρο της Κομισιόν για πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικού χαρακτήρα φτάνοντας έως τη σχετική ανακοίνωση τον Σεπτέμβριο.

«Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε το ζήτημα του εν δυνάμει ψηφιακού εθισμού. Δεν σημαίνει ότι de facto όποιος χρησιμοποιεί social media θα εθιστεί, ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα 4 παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, εκφοβισμό μέσω διαδικτύου και έκθεση σε χρήση που δεν συνάδει με τα παιδιά. Είμαστε θετικοί προς τη χρήση της τεχνολογίας για την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να μπει πλαίσιο ρύθμισης. Να πάμε από την ατομική ευθύνη γονέων και παιδιών, στην εταιρική ευθύνη, την κρατική ρύθμιση» πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος.

«Η άλλη χώρα που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο είναι η Αυστραλία, η οποία δεν ανήκει σε κάποιον υπερεθνικό οργανισμό, όπως η Ελλάδα που δεσμεύεται από την ΕΕ. Ό,τι κάνουμε είναι σε ευθεία συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Έχουμε ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του κοινοτικού οργάνου» είπε ακόμα ο κ. Σκέρτσος.

Γεωργιαδης: «1 στους 4 μαθητές κάνει υπερβολική χρήση των social media»

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αφού τόνισε ότι «η παρέμβαση αυτή δεν είναι κάτι καινούριο. Από πέρσι το καλοκαίρι κάναμε το πρώτο βήμα προστασίας των ανηλίκων μας, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικων και αλκοόλ».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε «περισσότεροι από τους μισούς μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν να κάνουν χρήση social media σε ηλικία 10-12 ετών, 1 στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media και 1 στα 5 παιδιά δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια ή διάσπαση προσοχής όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.

«Το κράτος, η κυβέρνηση, η Πολιτεία, στηριζόμενη στα εξαιρετικά ανησυχητικά συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, νομοθετεί για να βοηθήσει τους γονείς και να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ertnews.gr