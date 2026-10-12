Κυρανάκης: 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη λάβει στήριξη από τα προγράμματα του stegasi.gov

Στην ενημέρωση των πολιτών για τα προγράμματα στήριξης στη στέγαση μέσω του stegasi.gov.gr έδωσε έμφαση ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν την πύλη, όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα στεγαστικά προγράμματα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά.

«Αν μπει κανείς τώρα στο stegasi.gov.gr και πατήσει το κουμπί που γράφει "Όλα τα προγράμματα", θα δει μια σειρά από μέτρα στήριξης τα οποία ενδεχομένως να μην τα γνωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, για κάθε πρόγραμμα παρουσιάζονται τα κριτήρια και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», στο «Αναβαθμίζω», στο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», στο «Εξοικονομώ», καθώς και στο επίδομα στέγασης και στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Μέσω της πύλης, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν τα προγράμματα που αντιστοιχούν στις ανάγκες τους και να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στους αρμόδιους φορείς, στους οποίους παραπέμπει η πλατφόρμα.

Στήριξη σε 1,5 εκατ. πολίτες μέσω των στεγαστικών προγραμμάτων

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες λαμβάνουν στήριξη για τη στέγαση μέσω ενός ή περισσότερων προγραμμάτων.

«Ενάμισι εκατομμύριο συμπολίτες μας λαμβάνουν μέσα από ένα από αυτά τα προγράμματα ή και περισσότερα από ένα στήριξη για το στεγαστικό πρόβλημα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γνωρίζει ο κόσμος τις δυνατότητες ενίσχυσης που παρέχονται.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και επιστροφή ενοικίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φοιτητική στέγη και στη δυνατότητα δύο φοιτητών που συγκατοικούν να λαμβάνουν συνολικά 5.000 ευρώ ετησίως, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πύλης, το ποσό των 2.500 ευρώ ανά φοιτητή αφορά τη συγκατοίκηση φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, υπενθύμισε την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου στους δικαιούχους. Το μέτρο αφορά την κύρια και τη φοιτητική κατοικία, με τις προϋποθέσεις και τα όρια ενίσχυσης που αναφέρονται αναλυτικά στο stegasi.gov.gr.

Επισημαίνοντας ότι η στέγαση αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο κ. Κυρανάκης τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να μπορέσουμε να ανακουφίζουμε τον κόσμο».

ΑΠΕ-ΜΠΕ