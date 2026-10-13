Στην ΕΛ.Α.Σ εντάχθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης (βίντεο)

Την απόφασή του να συμμετάσχει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για τη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων και την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών.

Με βίντεο που δημοσίευσε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο κ. Ζαχαριάδης γνωστοποίησε τις πολιτικές του αποφάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και ουσιαστική μεταβολή του περιεχομένου της ασκούμενης πολιτικής. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί τον χώρο στον οποίο μπορεί να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή και να υπηρετήσει τις αξίες που τον κινητοποιούν.

«Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας τη δήλωσή του με την οποία εξήγησε τους λόγους της επιλογής του.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, ο Κώστας Ζαχαριάδης εκτίμησε ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανατροπή των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου», σημείωσε, αιτιολογώντας την απόφασή του να συμμετάσχει στη νέα πολιτική προσπάθεια.

Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο την προοδευτική αλλαγή, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ευρύτερης πολιτικής συσπείρωσης. «Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή», ανέφερε.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης έστειλε μήνυμα για την ανάγκη κινητοποίησης των δυνάμεων του χώρου, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά».

Πηγή: ertnews.gr