Κ. Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ενεργειακό κόστος: Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης

Την αντίθεσή του με την τρέχουσα μορφή του προσχεδίου συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε «ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτει λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε».

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

«Παρότι το ETS θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τη χρονική στιγμή υιοθέτησής του», ανέφερε, στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ