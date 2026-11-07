Σοβαρά προβλήματα με τα υπόγεια νερά καταγράφει η έκθεση του ΕΑΓΜΕ για τη Μεσσηνία

Σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα των υπόγειων νερών της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Παμίσου, καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, από τα 17 σημεία παρακολούθησης του υπόγειου υδατικού συστήματος Παμίσου, τα 10 χαρακτηρίζονται κακής ποιοτικής κατάστασης και μόλις τα 7 καλής. Παράλληλα, εντοπίζονται αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών σε γεωτρήσεις της Μεσσηνίας, ενώ η υπεράντληση συνδέεται με τη διείσδυση θαλασσινού νερού στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Η έκθεση της ΕΑΓΜΕ βασίζεται στις μετρήσεις του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τη χημική και την ποσοτική κατάσταση των υδροφόρων συστημάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά υδατικό διαμέρισμα, ενώ ειδικοί χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των σημείων παρακολούθησης και την κατάστασή τους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό σημείων κακής ποιοτικής κατάστασης, μεταξύ των εξεταζόμενων συστημάτων της Μεσσηνίας, καταγράφεται στον Πάμισο, όπου τα 10 από τα 17 σημεία, ποσοστό 58,8%, εμφανίζουν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων χημικών παραμέτρων.

Στο υπόγειο υδατικό σύστημα Φιλιατρών – Κυπαρισσίας, καλή ποιοτική κατάσταση καταγράφεται σε 5 από τα 9 σημεία παρακολούθησης. Στο σύστημα Δυτικού Ταϋγέτου, 3 από τα 5 σημεία χαρακτηρίζονται καλής και 2 κακής ποιοτικής κατάστασης.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο σύστημα Ρωμανού – Χώρας, όπου 6 από τα 8 σημεία χαρακτηρίζονται καλής ποιοτικής κατάστασης, και στο σύστημα Μεθώνης, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 7 στα 10. Στο σύστημα Καλού Νερού – Νέδας, καλή ποιοτική κατάσταση διαπιστώνεται σε 5 από τα 7 σημεία.

Οι χαρακτηρισμοί αφορούν συγκεκριμένα σημεία παρακολούθησης και δεν σημαίνουν ότι αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής έκτασης ή των αποθεμάτων υπόγειου νερού είναι υποβαθμισμένο.

Νιτρικά από τις αγροτικές δραστηριότητες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις των νιτρικών ιόντων, καθώς οι αυξημένες συγκεντρώσεις τους συνδέονται κυρίως με τη χρήση λιπασμάτων.

Η ΕΑΓΜΕ καταγράφει έντονη παρουσία νιτρικών στο υπόγειο υδατικό σύστημα Παμίσου, συγκεκριμένα στα υδροσημεία Γ-ΚΑΛΑ, ΜΟ58 και Γ-265. Αντίστοιχο πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα Φιλιατρών – Κυπαρισσίας, στο υδροσημείο Γ-ΕΞΟΑ, καθώς και στο σύστημα Δυτικού Ταϋγέτου, στα υδροσημεία Γ234 και Γ231.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τις αγροτικές περιοχές της Μεσσηνίας, καθώς η ποιότητα των υπόγειων νερών συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τις καλλιεργητικές πρακτικές.

Τα νιτρικά είναι χημικές ενώσεις που υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον, αλλά οι συγκεντρώσεις τους στα υπόγεια νερά αυξάνονται κυρίως εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και της διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Με τις βροχοπτώσεις και την άρδευση, τα νιτρικά διαλύονται στο νερό και διεισδύουν στο έδαφος, φτάνοντας στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Η αυξημένη παρουσία τους αποτελεί ένδειξη ρύπανσης και μπορεί να καταστήσει το νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Το όριο για το πόσιμο νερό είναι 50 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, ενώ η απομάκρυνση των νιτρικών από τους υπόγειους υδροφορείς μπορεί να απαιτήσει πολλά χρόνια.

ΥΠΕΡΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗ

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα αφορά τη διείσδυση θαλασσινού νερού στους υπόγειους υδροφορείς. Σύμφωνα με την ΕΑΓΜΕ, οι αυξημένες συγκεντρώσεις χλωριόντων συνδέονται σε ορισμένες περιπτώσεις με την υπεράντληση για την κάλυψη των υδατικών αναγκών.

Η έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά τα υπόγεια υδατικά συστήματα Παμίσου και Ρωμανού – Χώρας, όπου η θαλάσσια διείσδυση επηρεάζει την ποιότητα των υπόγειων νερών.

Ωστόσο, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις χλωριόντων και θειικών μπορεί να οφείλονται και σε φυσικά γεωλογικά αίτια, όπως η παρουσία συγκεκριμένων πετρωμάτων. Επομένως, κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστή αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται αν η επιβάρυνση συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες ή με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής.

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Πέρα από τα προβλήματα ποιότητας, η έκθεση εξετάζει και την ποσοτική κατάσταση των υπόγειων νερών, δηλαδή τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων.

Στον Πάμισο, καλή ποσοτική κατάσταση καταγράφεται σε 10 από τα 17 σημεία παρακολούθησης. Στο σύστημα Φιλιατρών – Κυπαρισσίας, η αντίστοιχη αναλογία είναι 5 στα 9 σημεία, ενώ στη Μεθώνη 5 στα 10. Στο σύστημα Ρωμανού – Χώρας, καλή ποσοτική κατάσταση διαπιστώνεται σε 6 από τα 8 σημεία και στον Δυτικό Ταΰγετο σε 3 από τα 5.

Συνολικά, στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου, το 66% των σταθμών χαρακτηρίζεται καλής ποσοτικής κατάστασης, το 16% κακής και το 18% άγνωστης. Η ΕΑΓΜΕ διαπιστώνει μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας αυξήσεις στις στάθμες και στις παροχές ορισμένων υδροληπτικών έργων.

Αντίστοιχα, ως προς τη χημική κατάσταση, το 71% των σημείων παρακολούθησης στη Δυτική Πελοπόννησο χαρακτηρίζεται καλής κατάστασης, το 14% κακής, το 2% εμφανίζει υπερβάσεις από φυσικά αίτια και το 13% παραμένει άγνωστης κατάστασης.

Υπερβάσεις σιδήρου και αργιλίου

Η έκθεση καταγράφει επίσης αυξημένες συγκεντρώσεις σιδήρου και αργιλίου σε διάφορα υπόγεια υδατικά συστήματα της Μεσσηνίας.

Στο σύστημα Φιλιατρών – Κυπαρισσίας αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα υδροσημεία Γ-ΕΞΟΑ, ΜΟ56, Γ9-ΛΑΓΚ και ΜΟ38, ενώ στον Πάμισο τα Γ234, ΜΟ58, Γ236 και Γ249Α.

Αντίστοιχες μετρήσεις καταγράφονται σε σημεία των συστημάτων Μεθώνης και Ρωμανού – Χώρας.

Η ΕΑΓΜΕ αποδίδει τις συγκεκριμένες υπερβάσεις κυρίως σε φυσικά γεωλογικά αίτια, καθώς οι συγκεντρώσεις εμφανίζουν διαχρονική σταθερότητα.

Αντίθετα, οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για πτητικές οργανικές ενώσεις, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και φυτοφάρμακα έδειξαν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση, δεν δημιουργούν πρόβλημα στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.